В России допустили сокращение часов в рабочей неделе

Количество трудовых часов в рабочей неделе могут сократить для некоторых категорий россиян. Об этом пишет ura.ru со ссылкой на первого замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.
"Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", – заявил он, отметив, что дополнительное время могут предоставить, например, молодым мамам для воспитания детей и некоторым другим категориям граждан.
Рязанский подчеркнул, что "такого рода тенденция обязательно будет". А вот полного перехода на четырёхдневку в ближайшем будущем ждать не стоит, сказал политик.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой.
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