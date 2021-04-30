Дмитрий Медведев предложил начать переход на четырёхдневную рабочую неделю

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой.
Свою идею Медведев высказал на заседании круглого стола с представителями профсоюзов, сообщает ТАСС. Политик отметил, что начать экспериментировать можно в некоторых регионах и отдельных компаниях.
Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не должна оставаться в стороне от такой тенденции. При этом изменения не должны уменьшать размер зарплаты сотрудника и снижать производительность труда.
Комментарии
Да, уже нерабочую неделю сделали, теперь на её примере и к 4-х дневной рабочей неделе переходить можно.
Вот неугомонный-то лампочки отменить,то часы двигать,теперь работы отменить. Чего такой неспокойный?
Депутаты и чиновники бедненькие совсем уработались...
Давно уже пора сменить работу ему. Как не идея так, ахинея. Ведь ничего дельного не предложил и не сделал.
Как при сокращении рабочего времени можно не снижать производительность труда? Производительность в час - да. А производительность в месяц - это минус 4 дня. Это работнику нужно будет за 4 дня успеть поработать так, чтобы он успел всю работу выполнить запланированную на 5 дней. Как белка должен поработать тоесть.
Хочется посоветовать Д. Медведеву, лично, начать переход в палату № 6.
мистер Гаджет пора уже узбагоиться
30.04.2021 08:25
- гость -
И друга своего пусть прихватит. Тот тоже, кажется, созрел.
У меня есть план работы. Я могу его сделать и за три дня, а вынужден сидеть неделю. Производительность не пострадает, так что я только за.
Для многих лишний выходной это повод бухануть. Специально делают чтобы народ спивался, как мне кажется