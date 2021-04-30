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Новости

Дмитрий Медведев предложил начать переход на четырёхдневную рабочую неделю

, ИА "Амител"
По словам бывшего премьера, экспериментировать можно ступенчато и на отдельных предприятиях или регионах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой.

Свою идею Медведев высказал на заседании круглого стола с представителями профсоюзов, сообщает ТАСС. Политик отметил, что начать экспериментировать можно в некоторых регионах и отдельных компаниях.

Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не должна оставаться в стороне от такой тенденции. При этом изменения не должны уменьшать размер зарплаты сотрудника и снижать производительность труда.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.04.2021 08:18
- гость -

Да, уже нерабочую неделю сделали, теперь на её примере и к 4-х дневной рабочей неделе переходить можно.

30.04.2021 08:21
Потёмкин

Вот неугомонный-то лампочки отменить,то часы двигать,теперь работы отменить. Чего такой неспокойный?

30.04.2021 08:21
- гость -

Депутаты и чиновники бедненькие совсем уработались...

30.04.2021 08:24
Zilliboba

Давно уже пора сменить работу ему. Как не идея так, ахинея. Ведь ничего дельного не предложил и не сделал.
Как при сокращении рабочего времени можно не снижать производительность труда? Производительность в час - да. А производительность в месяц - это минус 4 дня. Это работнику нужно будет за 4 дня успеть поработать так, чтобы он успел всю работу выполнить запланированную на 5 дней. Как белка должен поработать тоесть.

30.04.2021 08:25
- гость -

Хочется посоветовать Д. Медведеву, лично, начать переход в палату № 6.

30.04.2021 08:27
Гость

мистер Гаджет пора уже узбагоиться

30.04.2021 08:39
- гость -

30.04.2021 08:25
- гость -
И друга своего пусть прихватит. Тот тоже, кажется, созрел.

30.04.2021 08:42
- гость -

У меня есть план работы. Я могу его сделать и за три дня, а вынужден сидеть неделю. Производительность не пострадает, так что я только за.

30.04.2021 08:47
Гость

Для многих лишний выходной это повод бухануть. Специально делают чтобы народ спивался, как мне кажется

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