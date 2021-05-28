В Барнауле единогласно приняли структуру будущей БСМП № 2

Главврачи барнаульских горбольниц № 11 и № 12, а также заведующие отделениями медучреждений единогласно приняли структуру будущей второй больницы скорой медицинской помощи, которую планируют открыть до конца года.

Соответствующее решение озвучили в ходе совещания в региональном Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр здравоохранения Дмитрий Попов подчеркнул, что совместно с медицинским университетом уже проработан вопрос целевой подготовки кадров для новой больницы, – уточнили в Минздраве Алтайского края. – Кроме того, медработникам больниц в приоритетном порядке будет предложена профессиональная переподготовка, что позволит сформировать в новом лечебном учреждении квалифицированный коллектив для оказания экстренной помощи".

Также обсуждали вопросы трудоустройства сотрудников. Специалисты пояснили, что после завершения процесса передачи имущества и лицензирования в новое медучреждение трудоустроят всех сотрудников 11-й и 12-й больниц.

Напомним, на базе барнаульских горбольниц № 11 и № 12 создаётся вторая больница скорой медицинской помощи БСМП № 2. За ней закрепят Индустриальный, Ленинский районы Барнаула, а также часть Павловского района Алтайского края. БСМП № 1 (городская больница № 1) будет обслуживать Центральный, Октябрьский и Железнодорожный районы Барнаула.

В БСМП № 2 планируют сохранить все существующие отделения "Шинников" и Моторщиков" и открыть одно абсолютно новое отделение – колопроктологии. Ещё три отделения из общепрофильных переведут в узкоспециализированные: эндокринологии, кардиологии и медицинской реабилитации.