Полиция готовится к беспорядкам из-за убитого полицейским мужчины в Новосибирской области

Жители Мошково Новосибирской области сообщают о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Причиной стал сотрудник ДПС, который 29 мая выстрелил в голову азербайджанцу при задержании – 30 мая пострадавший скончался.

Как сообщает паблик Barnaul 22, в поселение стянули большое количество силовиков, которых снарядили автоматами. Также к населённому пункту приехали не менее 100 автомобилей с азербайджанцами, которые требуют расследования гибели Векиля Абдуллаева.

Местные жители опасаются беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

Напомним, что инцидент произошёл 29 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Согласно кадрам, распространившимся в социальных сетях, двое сотрудников повели к патрульной машине мужчину, который сопротивляется аресту. К одному из полицейских подбежал другой мужчина, его сотрудник оттолкнул ногой, а затем попытался задержать.

Полицейский, держа в руке пистолет, наклонил мужчину на капот машины, на этом запись прервалась. На следующем отрезке видно, что у пострадавшего из уха течёт кровь. Звука выстрела на видео слышно не было.

Позднее Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела, в которых подозреваемым стал сотрудник ДПС – по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ.

В связи со смертью пострадавшего 30 мая следователи переквалифицировали дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности").