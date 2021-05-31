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Новости

Полиция готовится к беспорядкам из-за убитого полицейским мужчины в Новосибирской области

, ИА "Амител"
В село Мошково, где живёт подозреваемый в убийстве сотрудник ДПС, стягиваются представители азербайджанской диаспоры
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители Мошково Новосибирской области сообщают о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Причиной стал сотрудник ДПС, который 29 мая выстрелил в голову азербайджанцу при задержании – 30 мая пострадавший скончался.

Как сообщает паблик Barnaul 22, в поселение стянули большое количество силовиков, которых снарядили автоматами. Также к населённому пункту приехали не менее 100 автомобилей с азербайджанцами, которые требуют расследования гибели Векиля Абдуллаева.

Местные жители опасаются беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

Напомним, что инцидент произошёл 29 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Согласно кадрам, распространившимся в социальных сетях, двое сотрудников повели к патрульной машине мужчину, который сопротивляется аресту. К одному из полицейских подбежал другой мужчина, его сотрудник оттолкнул ногой, а затем попытался задержать.

Полицейский, держа в руке пистолет, наклонил мужчину на капот машины, на этом запись прервалась. На следующем отрезке видно, что у пострадавшего из уха течёт кровь. Звука выстрела на видео слышно не было.

Позднее Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела, в которых подозреваемым стал сотрудник ДПС – по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ.

В связи со смертью пострадавшего 30 мая следователи переквалифицировали дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности").

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.05.2021 09:25
Митенька ржевский

Если жёстко не пресечь действия представителей диаспоры, будете на колени перед ними становиться...

31.05.2021 09:28
- гость -

Во дают наши "братья"Закон не писан. Обнаглели. Сотрудники оборонялись. Всем так поступать надо. Не подпускать ближе 3 метра.

31.05.2021 09:29
- гость -

0925. Респект.

31.05.2021 09:31
- гость -

А не пора ли азербайджанской и прочим диаспорам напомнить, что они в гостях? У нас не США, мы колени целовать тем, чья жизнь тоже ценна, не будем. Посмел напасть на полицейского - получил пулю. Заслуженно.

31.05.2021 09:33
- гость -

"Представитель" диаспоры сам "шел к успеху"! Всегда негативно отношусь к силовым методам со стороны полиции, но в данном случае я на стороне инспектора. Кто знает, может может эти ездуны кого-нибудь задавили. Не просто же так они не подчинялись и оказывали сопротивление! Мое мнение, что либо пьяные, либо под действием наркотиков. Причем на видео видно, как агрессивно происходит нападение на полицейского.

31.05.2021 09:38
Наталья

Полицейский прав, однозначно.

31.05.2021 09:39
- гость -

Если они так дерзко ведут себя с вооружёнными людьми с полномочиями, можно догадаться про их реакциях при ссорах и конфликтах с обыкновенными людьми, гражданскими ...)

31.05.2021 09:40
Гость

"Black Lives Matter" в России и тоже произвол полиции.

31.05.2021 09:46
Гость

31.05.2021 09:25
Митенька ржевский
Под "диаспорой" надо понимать "полиция"?

31.05.2021 09:49
- гость -

Выслать всех в историческую родину, и азеров и армян. Распоясались ппц.
Убивают, ведут захват бизнеса, оскорбляют кого хотят. пусть едут к себе и там зарабатывают и живут.

31.05.2021 09:51
- гость -

действия полиции были слишком мягкие

31.05.2021 09:54
- гость -


31.05.2021 09:46
Гость


Черноокий?

31.05.2021 09:55
- гость -

Пусть едут в свой Айзербаджан и там трепят нервы своим инспекторам дорожного движения и разбираются между собой. Нагло повели себя не на своей земле, ещё и думают, что если 100 машин поехали на бой, то всем кранты. Ошибаются. Депортация, самое лояльное, что могут сделать. Но если сравнить, как в Америке придушили темнокожего, там конечно, это ещё цветочки были.
Инспектор, наверняка, нечаянно в суматохе произвёл выстрел. Он сам был в шоке, по нему видно было. Лучше б сделал, всё как положено. Выстрел в воздух, потом в руку/ногу. Этого было было бы достаточно, чтобы все всё поняли.

31.05.2021 09:55
Митенька ржевский

Но-но, поаккуратнее с националистическими лозунгами... Далеко не все гости из тёплых стран себя так ведут, да и русских любителей побыковать пруд пруди.
Но если "диаспора" (см. текст заметки) под этот инцидент подводит систему решения спора по национальному принципу- собрать, как когда-то в 90-е это сделал Колокоша, и настоятельно попросить уехать... тогда его послушались...

31.05.2021 09:57
гость

Пусть у себя в аулах кидаются на полицейских, ужас, что твориться!

31.05.2021 10:01
- гость -

Посмотрел видео.... откровенно говоря вообще не понимаю за что сотрудники теперь потеют.... на лицо сопротивление законом требованию сотрудника, сначала было нападение на сотрудника, затем попытка утихомирить....
И да, что было на видео в момент выстрела и за пару секунд???? Что спровоцировало нажать на курок???
Какое то быдло ходит и снимает, нападает на сотрудников, а они должны ручонки в штаны и уехать вопросик???

31.05.2021 10:06
Гость

31.05.2021 09:54
- гость -
Нет,земляк,я русоволосый. Просто когда на месте "из диаспоры" окажешься-на кого пенять будешь? Ну,хотя-бы,мои слова вспомнишь...

31.05.2021 10:09
Обыватель

Ого, 100 машин.

31.05.2021 10:09
- гость -

Домой пусть едут и там беснуются.

31.05.2021 10:12
- гость -

когда на месте "из диаспоры" окажешься

Т.е. ты думаешь , что я настолько отбитый башкой чтоб на ментов кидаться? Каждый день прохожу мимо райотдела, ни разу ни один не докапывался. Хотя иногда прохожу мягко скажем не трезвый. Так что ты хоть и русый, но глюпыыый....
Ну а если ты поддерживаешь нападение (в любом варианте) на представителей закона при исполнении ими служебных обязанностей, то и тебя не мешало бы прикрыть. Для предотвращения будущих казусов.

31.05.2021 10:15
- гость -

Также к населённому пункту приехали не менее 100 автомобилей...

А законы о запрете массовых акций и демонстраций придумали для каких-то специфических случаев, этот сбор разве не подпадает под разгон и дальнейшее преследование как несанкционированный?

31.05.2021 10:15
Гость

31.05.2021 10:12
- гость -

Да ты прям любишь ментов.

31.05.2021 10:18
азеры, стоп!

Преступная диаспора.
Азеры, вы, из-за ваших распоясавшихся малолеток, оказавших сопротивление полиции, заработаете ненависть ко всем вашим.
Уймитесь!

31.05.2021 10:21
Алекс

А где момент выстрела на видео? Может в тот момент задержанный за пистолет схватился? Как то не понятно, снимал явно заинтересованный человек и момент выстрела удалил.

31.05.2021 10:26
Гость

31.05.2021 10:12
- гость -
А надо,чтобы докапывались? Я думал они за соблюдение нами законов и порядка отвечают,сами его не нарушая? Вот Ебургский стрелок- тоже из бывших полицейских и в 2017-м уже открывал огонь,но почему-то всё замяли? Не желаешь оказаться на месте отца девочки?

31.05.2021 10:28
гость

31.05.2021 10:15
Гость

А ты прям любишь почерней

31.05.2021 10:29
- гость -

Русским бы научиться так за своих "впрягаться". Всегда удивляла подобное что у дагестанцев, а наш даже если и будет прав один фиг сделают виновным, максимум в интернете напишут комментарии. Действие этих не одобряю, но факт остается фактом. С их мнением-действиями приходится считаться и принимать меры.

31.05.2021 10:29
гость

Я смотрю тут только один айзерозащитник

31.05.2021 10:31
- гость -


31.05.2021 10:28
гость


К ментам я отношусь безразлично. Я идиотов не люблю. А это как раз твой случай.

31.05.2021 10:32
гость

Соглашусь, что эти ребята на 100 машинах сейчас себе хуже делают, теперь им придется Россию покидать помаленьку, бизнес тут будет значительно трудней. У них есть российские конкуренты, которые могут занять их место

31.05.2021 10:37
гость

Очень сильно вызывает вопросы наличие такого большого количества иностранных граждан в России. Никакой пользы для граждан России в этом нет. За исключением отдельных бизнесменов

31.05.2021 10:58
Горожанин

Всех бесов домой в горы!

31.05.2021 11:04
- гость -

Полицаю теперь можно только посочувствовать. Теперь за ним будут охотиться, пока не кончат. Эти не спустят. Законы кровной мести не позволят.

31.05.2021 11:07
гость

Похоже весь личный состав полиции Новосибирской области в комментах отписался. Корпоративная солидарность или приказ создать видимость народной поддержки?

31.05.2021 11:08
гость

Теперь только родственников всех переписывать и следить за ними, потом задерживать за ношение оружия и садить

31.05.2021 11:09
гость

Кстати. если сейчас все авто проверить, человек 200 можно сразу посадить за хранение оружия

31.05.2021 11:10
- гость -

Июнь 1993 года. Райцентр Романово. Вечером на дискотеке был зарезан уважаемый в селе человек. Мастер спорта по дзюдо. Зарезан подло в спину. В течении суток духу не было этой диаспоры в районе. Украдкой стали появляться только через несколько лет.

31.05.2021 11:10
гость

Там могут и наркотики в машинах оказаться

31.05.2021 11:10
- гость -


31.05.2021 11:08
гость


ой дурааак...

31.05.2021 11:12
гость

31.05.2021 11:10
- гость -

Ой, черныш....

31.05.2021 11:13
- гость -


31.05.2021 11:07
гость
Похоже весь личный состав полиции Новосибирской области в комментах отписался

А ты из числа пацанчиков, ненавидящих "ментов" и уезжающих от них?

Голову включи, азеромолодняк оказывал сопротивление полиции, и получили что получили. Поделом. Закон уважать надо. Приказали остановиться - остановись, не оказывай сопротивления.

31.05.2021 11:15
гость

Непонятная политика наводнения страны иностранным гражданами. У нас своих 150 национальностей, зачем тут еще иностранцы? Они сами хотели жить независимо, пусть у себя живут

31.05.2021 11:17
- гость -

31.05.2021 11:12
гость


ты обгадился. я на 1/4 беларус. а жена хохлушка 100%-ная

31.05.2021 11:18
-гость-

все будем норм, пошумят и перестанут, не те времена, государство сейчас сильно как никогда, 100 машин они прислали, да хоть 1000 машин

31.05.2021 11:20
гость

31.05.2021 11:17
- гость -

Ты обгадился, стыдно белорусу, да еще с женой хохлушкой, черные опы лизать

31.05.2021 11:23
- гость -


31.05.2021 11:20
гость


балбесятина обгадившаяся. не лизал, не лижу и лизать не буду. ни чернооким, ни ментам.
так что можешь отправлять запрос в амик по моему айпишке.

31.05.2021 11:23
гость

31.05.2021 11:17
- гость -

Ты за Союз с Белоруссией?

31.05.2021 11:25
- гость -


31.05.2021 11:23
гость


мне накласть на то, за что ты свой зад готов раздвинуть.
вышли из Союза, теперь сами кукарекайте.

31.05.2021 11:25
гость

31.05.2021 11:23
- гость -

Балбесятина тупая, ты же только что айзеров здесь защищал, за то что они ментов пинали. Или я тебя не так понял? Ну тогда пиши ясней

31.05.2021 11:26
гость

31.05.2021 11:25
- гость -

мне накласть на то, за что ты свой зад перед айзерами раздвинул,
вышли вы с айзерами из Союза, теперь сами кукарекайте

31.05.2021 11:26
Саня

Такие вот диаспорные впрегания пресекать нужно очень жестко, сажать и лишать гражданства с выселением всей семьи.

31.05.2021 11:36
- гость -

На ментов кидаются, что тогда будет с гражданскими при случайном бытовом конфликте с ними?

31.05.2021 11:38
гость

Да, спросить бы об этом у тех должностных лиц миграционной службы, которые обеспечили проживание этой диаспоры на территории России. Не за деньги ли?

31.05.2021 11:42
- гость -

Вон в Америке полицаи убили негра и какие громкие последствия были.
Так что надо жестко пресекать на корню, мочить сильнее, чем на мирных митингах мочат, сажать побеспредельнее, чем Навального, а всех сочувствующих высылать на родину в Азербайджан. А то азеры, что со мной в армии служили, все сейчас почему то в Москве живут, а не в Баку.

31.05.2021 11:45
- гость -

спросить бы об этом у тех должностных лиц миграционной службы, которые обеспечили проживание этой диаспоры на территории России. Не за деньги ли?

Т.е. ты хочешь сказать, что в 50-60-70-80-90-00х годах азеры и прочие жили только в своих республиках? И потом как начали в Россию валить?

31.05.2021 11:52
гость

Т.е. ты хочешь сказать, что в 50-60-70-80-90-00х годах азеры и прочие жили только в своих республиках? И потом как начали в Россию валить?

Ну так их никто не заставлял отделяться. Они когда отделялись, думали о своих родственниках, которые остаются за границей? Сейчас проверь эту диаспору, там 95 % будут иностранные граждане. Если не все. Отделились, до свидания

31.05.2021 11:55
гость

Всех этих гостей на машинах и тех кто на посажирских местах всех проверить.
Там посчитайте сколько их понаехали.
После этого всех депортировать!
В следущий раз следует им думать.
Это они любят, разработки и всё такое
Злопамятный народ.
Приехал на заработки, ежедневно чувствуй себя что ты в гостях.

31.05.2021 11:55
- гость -

31.05.2021 11:17
- гость -

ты обгадился. я на 1/4 беларус. а жена хохлушка 100%-ная

А ты засветился, я тебя узнал. ФИО твои писать не буду, но ты работаешь в госучреждении и утверждаешь, что русский Крым надо отдать Украине. Так?

31.05.2021 11:56
Гость

Читаю и просто балдею, да какая разница кого он застрелил, азера или русского, он нарушил все мыслимые пункты закона об оружии, привыкли что все им с рук сходит, мента однозначно наказывать иначе они начнут шмалять направо и на лево

31.05.2021 11:57
- гость -

Терпение от поведения гостей с юга у русского народа не безгранично

31.05.2021 12:04
- гость -

А ты засветился, я тебя узнал. ФИО твои писать не буду, но ты работаешь в госучреждении и утверждаешь, что русский Крым надо отдать Украине. Так?

ты тоже обгадился. ни дня не работал в госучреждениях, Крым русский!

31.05.2021 12:07
гость

он нарушил все мыслимые пункты закона об оружии

Ну это чушь, там стопудовая неосторожность. А айзер нарушил все мыслимые пункты закона, нападая на полицейского. Вот у айзера никакой неосторожности не было, он нападал умышленно

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