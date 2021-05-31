Полиция готовится к беспорядкам из-за убитого полицейским мужчины в Новосибирской области

Жители Мошково Новосибирской области сообщают о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Причиной стал сотрудник ДПС, который 29 мая выстрелил в голову азербайджанцу при задержании – 30 мая пострадавший скончался.
Как сообщает паблик Barnaul 22, в поселение стянули большое количество силовиков, которых снарядили автоматами. Также к населённому пункту приехали не менее 100 автомобилей с азербайджанцами, которые требуют расследования гибели Векиля Абдуллаева.
Местные жители опасаются беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.
Напомним, что инцидент произошёл 29 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Согласно кадрам, распространившимся в социальных сетях, двое сотрудников повели к патрульной машине мужчину, который сопротивляется аресту. К одному из полицейских подбежал другой мужчина, его сотрудник оттолкнул ногой, а затем попытался задержать.
Полицейский, держа в руке пистолет, наклонил мужчину на капот машины, на этом запись прервалась. На следующем отрезке видно, что у пострадавшего из уха течёт кровь. Звука выстрела на видео слышно не было.
Позднее Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела, в которых подозреваемым стал сотрудник ДПС – по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ.
В связи со смертью пострадавшего 30 мая следователи переквалифицировали дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности").
Комментарии
Если жёстко не пресечь действия представителей диаспоры, будете на колени перед ними становиться...
Во дают наши "братья"Закон не писан. Обнаглели. Сотрудники оборонялись. Всем так поступать надо. Не подпускать ближе 3 метра.
0925. Респект.
А не пора ли азербайджанской и прочим диаспорам напомнить, что они в гостях? У нас не США, мы колени целовать тем, чья жизнь тоже ценна, не будем. Посмел напасть на полицейского - получил пулю. Заслуженно.
"Представитель" диаспоры сам "шел к успеху"! Всегда негативно отношусь к силовым методам со стороны полиции, но в данном случае я на стороне инспектора. Кто знает, может может эти ездуны кого-нибудь задавили. Не просто же так они не подчинялись и оказывали сопротивление! Мое мнение, что либо пьяные, либо под действием наркотиков. Причем на видео видно, как агрессивно происходит нападение на полицейского.
Полицейский прав, однозначно.
Если они так дерзко ведут себя с вооружёнными людьми с полномочиями, можно догадаться про их реакциях при ссорах и конфликтах с обыкновенными людьми, гражданскими ...)
"Black Lives Matter" в России и тоже произвол полиции.
31.05.2021 09:25
Митенька ржевский
Под "диаспорой" надо понимать "полиция"?
Выслать всех в историческую родину, и азеров и армян. Распоясались ппц.
Убивают, ведут захват бизнеса, оскорбляют кого хотят. пусть едут к себе и там зарабатывают и живут.
действия полиции были слишком мягкие
31.05.2021 09:46
Гость
Черноокий?
Пусть едут в свой Айзербаджан и там трепят нервы своим инспекторам дорожного движения и разбираются между собой. Нагло повели себя не на своей земле, ещё и думают, что если 100 машин поехали на бой, то всем кранты. Ошибаются. Депортация, самое лояльное, что могут сделать. Но если сравнить, как в Америке придушили темнокожего, там конечно, это ещё цветочки были.
Инспектор, наверняка, нечаянно в суматохе произвёл выстрел. Он сам был в шоке, по нему видно было. Лучше б сделал, всё как положено. Выстрел в воздух, потом в руку/ногу. Этого было было бы достаточно, чтобы все всё поняли.
Но-но, поаккуратнее с националистическими лозунгами... Далеко не все гости из тёплых стран себя так ведут, да и русских любителей побыковать пруд пруди.
Но если "диаспора" (см. текст заметки) под этот инцидент подводит систему решения спора по национальному принципу- собрать, как когда-то в 90-е это сделал Колокоша, и настоятельно попросить уехать... тогда его послушались...
Пусть у себя в аулах кидаются на полицейских, ужас, что твориться!
Посмотрел видео.... откровенно говоря вообще не понимаю за что сотрудники теперь потеют.... на лицо сопротивление законом требованию сотрудника, сначала было нападение на сотрудника, затем попытка утихомирить....
И да, что было на видео в момент выстрела и за пару секунд???? Что спровоцировало нажать на курок???
Какое то быдло ходит и снимает, нападает на сотрудников, а они должны ручонки в штаны и уехать вопросик???
31.05.2021 09:54
- гость -
Нет,земляк,я русоволосый. Просто когда на месте "из диаспоры" окажешься-на кого пенять будешь? Ну,хотя-бы,мои слова вспомнишь...
Ого, 100 машин.
Домой пусть едут и там беснуются.
когда на месте "из диаспоры" окажешься
Т.е. ты думаешь , что я настолько отбитый башкой чтоб на ментов кидаться? Каждый день прохожу мимо райотдела, ни разу ни один не докапывался. Хотя иногда прохожу мягко скажем не трезвый. Так что ты хоть и русый, но глюпыыый....
Ну а если ты поддерживаешь нападение (в любом варианте) на представителей закона при исполнении ими служебных обязанностей, то и тебя не мешало бы прикрыть. Для предотвращения будущих казусов.
Также к населённому пункту приехали не менее 100 автомобилей...
А законы о запрете массовых акций и демонстраций придумали для каких-то специфических случаев, этот сбор разве не подпадает под разгон и дальнейшее преследование как несанкционированный?
31.05.2021 10:12
- гость -
Да ты прям любишь ментов.
Преступная диаспора.
Азеры, вы, из-за ваших распоясавшихся малолеток, оказавших сопротивление полиции, заработаете ненависть ко всем вашим.
Уймитесь!
А где момент выстрела на видео? Может в тот момент задержанный за пистолет схватился? Как то не понятно, снимал явно заинтересованный человек и момент выстрела удалил.
31.05.2021 10:12
- гость -
А надо,чтобы докапывались? Я думал они за соблюдение нами законов и порядка отвечают,сами его не нарушая? Вот Ебургский стрелок- тоже из бывших полицейских и в 2017-м уже открывал огонь,но почему-то всё замяли? Не желаешь оказаться на месте отца девочки?
31.05.2021 10:15
Гость
А ты прям любишь почерней
Русским бы научиться так за своих "впрягаться". Всегда удивляла подобное что у дагестанцев, а наш даже если и будет прав один фиг сделают виновным, максимум в интернете напишут комментарии. Действие этих не одобряю, но факт остается фактом. С их мнением-действиями приходится считаться и принимать меры.
Я смотрю тут только один айзерозащитник
31.05.2021 10:28
гость
К ментам я отношусь безразлично. Я идиотов не люблю. А это как раз твой случай.
Соглашусь, что эти ребята на 100 машинах сейчас себе хуже делают, теперь им придется Россию покидать помаленьку, бизнес тут будет значительно трудней. У них есть российские конкуренты, которые могут занять их место
Очень сильно вызывает вопросы наличие такого большого количества иностранных граждан в России. Никакой пользы для граждан России в этом нет. За исключением отдельных бизнесменов
Всех бесов домой в горы!
Полицаю теперь можно только посочувствовать. Теперь за ним будут охотиться, пока не кончат. Эти не спустят. Законы кровной мести не позволят.
Похоже весь личный состав полиции Новосибирской области в комментах отписался. Корпоративная солидарность или приказ создать видимость народной поддержки?
Теперь только родственников всех переписывать и следить за ними, потом задерживать за ношение оружия и садить
Кстати. если сейчас все авто проверить, человек 200 можно сразу посадить за хранение оружия
Июнь 1993 года. Райцентр Романово. Вечером на дискотеке был зарезан уважаемый в селе человек. Мастер спорта по дзюдо. Зарезан подло в спину. В течении суток духу не было этой диаспоры в районе. Украдкой стали появляться только через несколько лет.
Там могут и наркотики в машинах оказаться
31.05.2021 11:08
гость
ой дурааак...
31.05.2021 11:10
- гость -
Ой, черныш....
31.05.2021 11:07
гость
Похоже весь личный состав полиции Новосибирской области в комментах отписался
А ты из числа пацанчиков, ненавидящих "ментов" и уезжающих от них?
Голову включи, азеромолодняк оказывал сопротивление полиции, и получили что получили. Поделом. Закон уважать надо. Приказали остановиться - остановись, не оказывай сопротивления.
Непонятная политика наводнения страны иностранным гражданами. У нас своих 150 национальностей, зачем тут еще иностранцы? Они сами хотели жить независимо, пусть у себя живут
31.05.2021 11:12
гость
ты обгадился. я на 1/4 беларус. а жена хохлушка 100%-ная
все будем норм, пошумят и перестанут, не те времена, государство сейчас сильно как никогда, 100 машин они прислали, да хоть 1000 машин
31.05.2021 11:17
- гость -
Ты обгадился, стыдно белорусу, да еще с женой хохлушкой, черные опы лизать
31.05.2021 11:20
гость
балбесятина обгадившаяся. не лизал, не лижу и лизать не буду. ни чернооким, ни ментам.
так что можешь отправлять запрос в амик по моему айпишке.
31.05.2021 11:17
- гость -
Ты за Союз с Белоруссией?
31.05.2021 11:23
гость
мне накласть на то, за что ты свой зад готов раздвинуть.
вышли из Союза, теперь сами кукарекайте.
31.05.2021 11:23
- гость -
Балбесятина тупая, ты же только что айзеров здесь защищал, за то что они ментов пинали. Или я тебя не так понял? Ну тогда пиши ясней
31.05.2021 11:25
- гость -
мне накласть на то, за что ты свой зад перед айзерами раздвинул,
вышли вы с айзерами из Союза, теперь сами кукарекайте
Такие вот диаспорные впрегания пресекать нужно очень жестко, сажать и лишать гражданства с выселением всей семьи.
На ментов кидаются, что тогда будет с гражданскими при случайном бытовом конфликте с ними?
Да, спросить бы об этом у тех должностных лиц миграционной службы, которые обеспечили проживание этой диаспоры на территории России. Не за деньги ли?
Вон в Америке полицаи убили негра и какие громкие последствия были.
Так что надо жестко пресекать на корню, мочить сильнее, чем на мирных митингах мочат, сажать побеспредельнее, чем Навального, а всех сочувствующих высылать на родину в Азербайджан. А то азеры, что со мной в армии служили, все сейчас почему то в Москве живут, а не в Баку.
спросить бы об этом у тех должностных лиц миграционной службы, которые обеспечили проживание этой диаспоры на территории России. Не за деньги ли?
Т.е. ты хочешь сказать, что в 50-60-70-80-90-00х годах азеры и прочие жили только в своих республиках? И потом как начали в Россию валить?
Т.е. ты хочешь сказать, что в 50-60-70-80-90-00х годах азеры и прочие жили только в своих республиках? И потом как начали в Россию валить?
Ну так их никто не заставлял отделяться. Они когда отделялись, думали о своих родственниках, которые остаются за границей? Сейчас проверь эту диаспору, там 95 % будут иностранные граждане. Если не все. Отделились, до свидания
Всех этих гостей на машинах и тех кто на посажирских местах всех проверить.
Там посчитайте сколько их понаехали.
После этого всех депортировать!
В следущий раз следует им думать.
Это они любят, разработки и всё такое
Злопамятный народ.
Приехал на заработки, ежедневно чувствуй себя что ты в гостях.
31.05.2021 11:17
- гость -
ты обгадился. я на 1/4 беларус. а жена хохлушка 100%-ная
А ты засветился, я тебя узнал. ФИО твои писать не буду, но ты работаешь в госучреждении и утверждаешь, что русский Крым надо отдать Украине. Так?
Читаю и просто балдею, да какая разница кого он застрелил, азера или русского, он нарушил все мыслимые пункты закона об оружии, привыкли что все им с рук сходит, мента однозначно наказывать иначе они начнут шмалять направо и на лево
Терпение от поведения гостей с юга у русского народа не безгранично
А ты засветился, я тебя узнал. ФИО твои писать не буду, но ты работаешь в госучреждении и утверждаешь, что русский Крым надо отдать Украине. Так?
ты тоже обгадился. ни дня не работал в госучреждениях, Крым русский!
он нарушил все мыслимые пункты закона об оружии
Ну это чушь, там стопудовая неосторожность. А айзер нарушил все мыслимые пункты закона, нападая на полицейского. Вот у айзера никакой неосторожности не было, он нападал умышленно