Полицейского из Новосибирска, который выстрелил мужчине в голову, арестовали на два месяца

Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ГИБДД Александра Гусева на два месяца. По версии следователей, во время задержания он непроизвольно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, после чего тот скончался в реанимации.

Как сообщает НГС, следователи обвиняют полицейского по ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из азербайджана Векил Абдуллаев.

Александр Гусев начал задерживать его – сначала оттолкнул его ногой, после достал табельный пистолет, взвел его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.

30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего следственный комитет переквалифицировал уголовное дело против полицейского – со ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожностью") на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Теперь полицейскому грозит до трех лет лишения свободы.

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представители азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом позднее глава азербайджанской автономии Расима Сахиб Оглы Бабаева, близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.