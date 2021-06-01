Абсолютно спокойна. Что грозит 14-летней участнице группового избиения девочки в Барнауле

Ученицу барнаульской школы № 70, которая участвовала в групповых издевательствах над 11-летней девочкой, отправили в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замглавы СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев. Обвиняемая – единственная из участниц инцидента, которой уже исполнилось 14 лет. Поэтому следователи смогли поместить в разряд "обвиняемых" только её.

В 14 лет – в СИЗО

Напомним, 23 мая в одном из заброшенных зданий 14-летняя школьница и две её 13-летние "соратницы" жестоко избили, а затем надругалась над 11-летней ученицей из своей школы. Издевательства они снимали на смартфон, а видео разослали в различные школьные чаты. Позднее запись дошла и до матери пострадавшей девочки.

Суд решил заключить 14-летнюю участницу скандального избиения под стражу, дабы изолировать её от пострадавшей и других фигурантов истории, рассказал Мальцев.

"При избрании меры пресечения учитывается всё. Возраста привлечения к уголовной ответственности девочка достигла. Кроме того, суд учитывал дерзость и общественную значимость преступления. Кроме того, она может воздействовать на свидетелей и очевидцев происшествия. Они же там все друг друга знают. Наши доводы для судьи были убедительны, и обвиняемую решили изолировать", – объяснил следователь.

Он также добавил, что сейчас обвиняемая рассказывает следователям о случившемся, ведя себя при этом "абсолютно спокойно". Свою вину она, скорее, "не отрицает", чем полностью признаёт.

Сколько лет заключения грозит девочке, Мальцев предположить не берётся. Статья, по которой её обвиняют, предусматривает наказание от 12 до 20 лет. Но поскольку обвиняемая ещё не достигла совершеннолетия, суд может назначить ей срок меньше нижнего предела. Так что это может быть и два, и четыре, и восемь лет, уточнил замруководителя алтайского Следкома.

Остальным тоже достанется

Двух других участниц избиения к уголовной ответственности привлечь невозможно: им ещё нет четырнадцати. Но их, скорее всего, поставят на профилактический учёт в ПДН, объяснил Мальцев. Но и на этом их проблемы не закончатся. Следователь пояснил, что надзорные органы профилактики имеют полное право ходатайствовать, чтобы 13-летних девочек поместили в специализированные учреждения закрытого типа.

Если до этого дойдёт, то сроки "соучастницам" также определит суд.

Кроме того, родителям обвиняемой и её "соратниц" грозит административное наказание за ненадлежащее воспитание детей. Грозят им штрафы или нет, станет ясно после полного окончания следственных действий.

"Была изгоем"

В причинах такой пугающей жестокости следователям ещё предстоит разобраться. Правоохранителям важно выявить мотивы преступления, чтобы наладить профилактическую работу, пояснил Мальцев.

По словам следователя, многое понятно уже сейчас. Девочку задирали из-за того, что она была изгоем в коллективе.

"Такое бывает. Участницы избиения поясняют, что эта девочка была для них изгоем. Многое ведь зависит, так скажем, от социального статуса. Кто-то всегда хочет главенствовать. И даже унижать других. Вот и результат: унизил – получил привлечение к уголовной ответственности", – объясняет замглавы Следкома.

У потерпевшей, по его словам, помимо серьёзной психической травмы, есть ещё и физические повреждения. Эксперты зафиксировали у неё побои и синяки. Позже девочке было сделано КТ: исследование выявило дополнительные проблемы со здоровьем. Теперь судмедэкспертам нужно определиться с тяжестью вреда здоровью.

Сама потерпевшая, кстати, вместе с матерью отправилась в Санкт-Петербург. Один из благотворительных фондов организовал ей путешествие, чтобы она отвлеклась и быстрее оправилась психологически от случившегося.

А когда девочка вернётся, Алтайское следственное управление поможет ей отправиться в один из летних лагерей региона: чтобы выздоровление шло ещё быстрее.

"После случившегося я разговаривал с Ольгой Казанцевой. Мы подготовим предоставление на путёвку в летний лагерь. Любой сезон и место: выбирать она будет сама. Мы очень надеемся на улучшение её морального состояния", – подчеркнул Мальцев.

Возмещения морального вреда за случившееся потерпевшая сторона ещё не требовала. Но если такое ходатайство будет, в Следкоме готовы сделать всё возможное, чтобы его удовлетворили.

Допросят даже министра

Кроме того, следователи возбудили ещё одно уголовное дело по факту случившегося – по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Правоохранители намерены проверить факты ненадлежащего исполнения обязанностей администрациями Алтайского края и Барнаула. А именно – надзорных органов профилактики.

В ведомстве намерены разобраться, всё ли Минобр и другие ведомства делают для того, чтобы подобных преступлений дети не совершали. Следователи уже изъяли из школы документы, чтобы выяснить, как там ведут профилактическую работу.

Причём на допрос, объяснил Мальцев, следователи намерены вызвать даже министра образования Алтайского края Максима Костенко.

Кстати, заброшенное здание, в котором школьницы учинили избиение, скоро снесут. По словам Мальцева, объект находится в муниципальной собственности. И уже есть контракт на работы по демонтажу. Такое решение приняли "по настоянию следствия", подчеркнули в СУ СК РФ по Алтайскому краю.