Детский омбудсмен рассказала, как помочь избитой в Барнауле школьнице

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева обратилась к руководителям СМИ и следственным органам с призывом принять все возможные меры, чтобы не допустить распространения видеозаписи, где сверстницы издеваются над 11-летней девочкой.

"Исключите возможность появления видеозаписи, — написала Казанцева на своей странице в Instagram. — Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись".

Она также предоставила реквизиты для тех, кто желает помочь семье пострадавшей девочки.

По словам Казанцевой, благотворительные пожертвования можно перечислить по реквизитам Алтайского краевого отделения Российского детского фонда: ИНН 2225018635, КПП 222501001, р/с 40703810002140010252, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул с обязательной пометкой #ПомощьРядом.

Ранее следственные органы напомнили об уголовной ответственности за раскрытие данных, позволяющих установить личность малолетних участниц инцидента, а также за распространение видео, которое отнесли к "рекламированию порнографических материалов".

Краевая прокуратура приняла меры к блокировке содержания сайтов, где размещены видеозаписи инцидента, так как они нарушают "требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних".

Напомним, что инцидент произошёл 23 мая. Пользователи соцсетей сообщили, что девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Ситуацию также прокомментировали в региональном правительстве. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.

Следственные органы возбудили два уголовных дела: одно по статье "иные действия сексуального характера против малолетней", другое – по статье "халатность". Школьницу, которую подозревают в насилии, по решению суда арестовали.