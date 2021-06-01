Общественники предложили ввести отцовский капитал в России

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил новый проект по поддержке многодетных семей "Многодетная страна", который войдет в нацпроект "Демография". Соответствующее письмо с инициативой он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как сообщает РИА Новости, общественники предлагают назначать мужчинам при рождении трех и более детей в одной семье выплату в размере материнского капитала – 639,4 тысячи рублей. Кроме того, Рыбальченко считает необходимым ввести ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье до совершеннолетия младшего ребенка.

Также члены комиссии предлагают разработать новую систему семейного налогообложения, со снижением ставки на доходы физических лиц за каждого ребенка в семье. Как отметил Рыбальченко, семьи с пятью детьми и вовсе будут освобождаться от налогов.

Отдельно общественники считают нужным утроить размер родового сертификата для многодетных мам, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов (на один год за каждого ребенка), а также предусмотреть господдержку семейного отдыха семей с тремя и более детьми до 50%.

Предложения подготовлены после поручения президента Владимира Путина правительству подготовить новые меры поддержки российских семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию.

Напомним, российский лидер объявил и другие меры поддержки семьям с детьми. В частности, на каждого ребенка старше трех лет выплатят по 10 тысяч рублей.