Путин продлил выплаты семьям с детьми до трех лет

Президент России Владимир Путин продлил выплаты семьям детям в возрасте до трех лет. Об этом он объявил во время обращения к россиянам 11 мая.

"Помощь должна получить каждая российская семья", — подчеркнул российский лидер.

Речь идет о ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей, которую получали россияне в апреле и мае. Ее также дадут и за июнь.

Тем семьям детьми до 3 лет, которые указанные средства в прошлые месяцы не получали, должны выплатить всю сумму, в том числе и за предыдущие два месяца.