Путин: россияне не будут платить за подводку газа к участку

Россияне не должны платить за подключение к газовым сетям, заявил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию 21 апреля.

"За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны", – заявил глава государства.

Путин поручил кабинету министров совместно с регионами разработать план газификации и пообещал лично проверить, как это поручение газовые службы будут исполнять.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Алтайском крае около 400 человек подают заявки на подключение газа. Но газифицируют дома в итоге единицы. Проблема в дороговизне: средняя стоимость подключения дома к газу превышает 150 тысяч рублей.