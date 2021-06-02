"Любой сигнал". Следствие продолжает поиски Ксюши Боковой, пропавшей без вести 7 лет назад

Дело Ксении Боковой, которая бесследно исчезла в Новоалтайске в 2014 году, никогда не будет закрыто. Об этом в ходе брифинга сообщил замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев. По его словам, следователи до сих пор не оставляют попыток найти девочку. И даже проверяют сообщения от экстрасенсов и ясновидящих о том, где она может находиться.
Подобные дела вообще не имеют сроков давности, подчеркнул Мальцев. Напомним, 10-летняя Ксения Бокова пропала 28 марта 2014 года по дороге домой. Девочка возвращалась из новоалтайской школы № 12, где у неё была репетиция.
Исчезновение Боковой стало одним из самых загадочных и резонансных случаев на Алтае за последние годы. Девочку искали практически всем краем: и полицейские, и волонтёры. Спасатели исследовали близлежащие районы беспилотниками, а кинологи прочёсывали место исчезновения с собаками. Но почти ничего не нашли.
Следователи продолжают регулярно возвращаться к поискам, отрабатывая "любой сигнал", пояснил замруководителя алтайского Следкома.
"Сообщения отрабатываются до сих пор. Пару лет назад мы даже возобновляли расследование: выезжали на место, проводили дополнительные поисковые работы. И сейчас смотрим, какие сообщения появляются. Даже проверяем версии, которые выдвигают различные ясновидящие и экстрасенсы. В соцсетях нет-нет да выскакивают какие-то сигналы. Кому-то что-то привиделось или приснилось. Можно сказать, каждое слово проверяем", – рассказал Мальцев.
При этом следователь подчеркнул, что ни одно сообщение от ясновидящих так и не принесло правоохранителям "никакого толкового результата".
Всё, что поисковикам удалось обнаружить по этому делу, – сумка и мобильный телефон. Их нашли на дне Малой Черемшанки ещё на третьи сутки после исчезновения девочки. Появилась версия, что ребёнок мог утонуть. Но родители Ксюши отказываются в это верить, пусть и опознали найденные вещи. По их словам, Бокова была очень осторожной и ни за что не полезла бы в воду без присмотра взрослых.
По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Ребёнок продолжает считаться пропавшим без вести. По словам Мальцева, следователи будут возвращаться к делу Ксюши Боковой и дальше, если появится новая информация о её возможном местонахождении. Следователь отмечает, что такие случаи продолжают расследовать даже спустя "хоть 20, хоть 30, хоть 50 лет".
Комментарии
Подружка то подросла, может ее снова допросить?
Вот именно, подружка, которая шла вместе с Ксюшей, отказалась давать показания, с комментарием от мамы "вы что, в чем-то нас подозревает?". Вот и весь глухарь на 7 лет.
отказалась давать показания, с комментарием от мамы
Надо и маму и дочку привязать к стулу и вколоть им лошадиную дозу сыворотки правды.
Это будет правильно.
Знаю случай - родители сами убили сына по неосторожности, закопали в лесу. Но их родная собака нашла и раскопала. Родители перепрятывали неск.раз и сами при этом участвовали в поиске. Полиция заподозрила неладное в поведении отца и стали его колоть. Мать железобетонной была, бесполезно, а отец раскололся. Это было 10 лет назад.
2.06.2021 09:11
- гость -
Вот и весь глухарь на 7 лет.
Точно также считаю!!!