"Любой сигнал". Следствие продолжает поиски Ксюши Боковой, пропавшей без вести 7 лет назад

Дело Ксении Боковой, которая бесследно исчезла в Новоалтайске в 2014 году, никогда не будет закрыто. Об этом в ходе брифинга сообщил замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев. По его словам, следователи до сих пор не оставляют попыток найти девочку. И даже проверяют сообщения от экстрасенсов и ясновидящих о том, где она может находиться.

Подобные дела вообще не имеют сроков давности, подчеркнул Мальцев. Напомним, 10-летняя Ксения Бокова пропала 28 марта 2014 года по дороге домой. Девочка возвращалась из новоалтайской школы № 12, где у неё была репетиция.

Исчезновение Боковой стало одним из самых загадочных и резонансных случаев на Алтае за последние годы. Девочку искали практически всем краем: и полицейские, и волонтёры. Спасатели исследовали близлежащие районы беспилотниками, а кинологи прочёсывали место исчезновения с собаками. Но почти ничего не нашли.

Следователи продолжают регулярно возвращаться к поискам, отрабатывая "любой сигнал", пояснил замруководителя алтайского Следкома.

"Сообщения отрабатываются до сих пор. Пару лет назад мы даже возобновляли расследование: выезжали на место, проводили дополнительные поисковые работы. И сейчас смотрим, какие сообщения появляются. Даже проверяем версии, которые выдвигают различные ясновидящие и экстрасенсы. В соцсетях нет-нет да выскакивают какие-то сигналы. Кому-то что-то привиделось или приснилось. Можно сказать, каждое слово проверяем", – рассказал Мальцев.

При этом следователь подчеркнул, что ни одно сообщение от ясновидящих так и не принесло правоохранителям "никакого толкового результата".

Всё, что поисковикам удалось обнаружить по этому делу, – сумка и мобильный телефон. Их нашли на дне Малой Черемшанки ещё на третьи сутки после исчезновения девочки. Появилась версия, что ребёнок мог утонуть. Но родители Ксюши отказываются в это верить, пусть и опознали найденные вещи. По их словам, Бокова была очень осторожной и ни за что не полезла бы в воду без присмотра взрослых.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Ребёнок продолжает считаться пропавшим без вести. По словам Мальцева, следователи будут возвращаться к делу Ксюши Боковой и дальше, если появится новая информация о её возможном местонахождении. Следователь отмечает, что такие случаи продолжают расследовать даже спустя "хоть 20, хоть 30, хоть 50 лет".