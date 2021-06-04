Жёсткий шторм накроет Горный Алтай

В Республике Алтай разыграются грозы, град и ливни. Всё это будет сопровождаться мощнейшим ветром, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, днём 4 июня и сутки 5 июня из-за неблагоприятных погодных факторов возможно возникновение опасных ситуаций.

Порывы ветра временами будут достигать скорости 32 м/с. По шкале Бофорта это соответствует жёсткому шторму (28-32 м/с).

"При усилении ветра по возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, – советуют спасатели. – Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций".

Кроме того, существует угроза возникновения селей, камнепадов и схода лавин. Туристическим группам настоятельно советуют не отправляться в горы.

При грозе следует закрыть окна и двери. Не рекомендуется стоять рядом с окном, разговаривать по телефону и подходить близко к электропроводам, молниеотводам, водостокам с крыш и антеннам. Кроме того, лучше выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.