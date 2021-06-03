Компания "Новые вершины" построит туристический комплекс на "Бирюзовой Катуни"

Власти Алтайского края заключили соглашение о строительстве комплекса туристических объектов на "Бирюзовой Катуни" с компанией "Новые вершины". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Соглашение о социально-экономическом партнёрстве подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Краевые власти и компания-инвестор будут сотрудничать по реализации проекта создания горнолыжного курорта "Новые вершины" на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".

Представитель компании Кирилл Светличный отметил, что строительство новых рекреационных объектов в особой экономической зоне позволит сделать отдых на "Бирюзовой Катуни" круглогодичным, а также выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что заключение соглашения с компанией "Новые вершины" позволит повысить инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" и туристической отрасли края в целом.

В региональном правительстве напомнили о том, что компания "Новые вершины" стала резидентом ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" в декабре 2020 года. На этой площадке к 2026 году инвестор планирует построить туристический комплекс, общий объём инвестиций в который составит 25 миллиардов рублей.

Новый комплекс будет включать в себя горнолыжные трассы общей протяжённостью 20 км, оборудованные искусственным оснежением и освещением, четыре канатные дороги, четыре отеля различной категории комфорта, рассчитанные на размещение более 1000 гостей.

Ранее сообщалось, что 3 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Алтайская делегация также посетит коллективную экспозицию "Большая Сибирь", на которой главы CФО подпишут соглашение по реализации комплексного инвестиционного проекта "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири".