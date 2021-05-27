Письмо о бомбе в самолете с Протасевичем отправили после разворота на Минск

Швейцарский интернет-провайдер Proton заявил, что электронное письмо о бомбе на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, поступило в аэропорт Швейцарии уже после того, как воздушное средство развернули в воздухе.

"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности", – цитирует сообщение провайдера Reuters.

Представитель Proton также отметил, что они собираются поддерживать власти ЕС в расследовании инцидента после того, как получат официальный запрос.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, сейчас Протасевич дает признательные показания ~ по сообщению руководителя ведомства, он служил в батальоне "Азов" на Украине.