Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в июне

В июне россиян ждут длинные выходные. Это связано с тем, что 12 июня отмечают День России, который относится к нерабочим дням.

В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным. Кроме того, в пятницу, 11 июня, рабочий день будет сокращённым.

Ранее президент Владимир Путин сделал для жителей России неожиданный подарок, продлив майские каникулы с 1 по 10 число. Но каникулы были не для всех. В частности, продолжили работать медицинские организации, банки и детские сады.

В нескольких министерствах отметили, что это была разовая акция, и подобные каникулы не станут ежегодными.