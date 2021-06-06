Алтайский футболист забил победный гол России в ворота Болгарии

Уроженец Барнаула, ныне выступающий за московский "Спартак", Александр Соболев вышел на замену в контрольном матче сборной России против команды Болгарии и принёс победу. Игра прошла в Москве 5 июня в 22:00 (мск).

Соболев реализовал пенальти, разведя по разные стороны мяч и голкипера соперников. Судья указал на 11-метровую отметку после того, как Алексей Миранчук заработал фол в штрафной соперника.

Гол Соболева стал единственным в матче – больше никому отметиться результативными действиями не удалось. В итоге сборная России победила со счётом 1:0.

Александр Соболев – воспитанник барнаульского футбола. Минувшей зимой он перешёл в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

В прошлом году Соболев вступил в полемику с клубом "Динамо-Барнаул" по поводу того, заслуживает ли команда крупную компенсацию за его воспитание. Соболев отметил, что большую часть расходов брали на себя родители, а не клуб. Пресс-служба алтайской команды публично ответила своему воспитаннику на критику, предположив, что он "забыл о реальной футбольной жизни в Барнауле".