В барнаульском парке "Изумрудный" создадут площадку для выгула собак

Работы по благоустройству парка "Изумрудный" в Барнауле планируют завершить до ноября 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации. В рамках проекта "Формирование современной городской среды" на эти цели выделен 91 млн рублей.

"До 1 ноября здесь планируют благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также будет построена беседка для отдыха горожан, – рассказали в мэрии. – Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить две детские и четыре спортивные площадки с оснащением их необходимым игровым и спортивным оборудованием. Для выгула собак появится специализированная огороженная площадка".

Ранее в парке оборудовали пешеходную зону и велодорожки. Кроме того, смонтировали 85 фонарных столбов и провели озеленение – высадили деревья и газон.

Напомним, управляющий территорией Владислав Вакаев заявил, что новые тропы и прогулочные зоны появятся в барнаульском парке "Изумрудный" уже в этом и следующем году.

"В этом году появятся два комфортных транзитных маршрута, будет реконструирована центральная аллея. Появится и экотропа в ландшафтно-мемориальной зоне парка, – отметил Вакаев. – Правда, всё это будет построено только к октябрю. В следующем году планируется сделать комфортную прогулочную зону вокруг пруда".

Ранее стали известны победители народного голосования в Барнауле по отбору городских объектов для благоустройства в 2022 году.

Всего в голосовании приняли участие свыше 70 тысяч человек. Из них 12 068 отдали предпочтение набережной Речного вокзала, 11 973 – парку "Юбилейный", 5018 – скверу Победы (ул. Новосибирская, 16в), 4177 – парку "Зелёный сквер" (площадь Октября), 4084 – аллее на улице Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов).

Также в число лидеров вошли Сиреневый бульвар (3793 голоса), парк "Центральный" (2217) и Демидовская площадь (1901).