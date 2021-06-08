Биолог предупредил о новых засухах в Алтайском крае

Алтайскому краю грозят новые засухи из-за опустынивания почвы и недостаточного финансирования мероприятий по лесовосстановлению, рассказал "Вестям Алтай" кандидат биологических наук Александр Бондарев.

"Мы с руководством края пытаемся апеллировать к Министерству сельского хозяйства России с вопросом восстановить лесополосы, которые рассыпались, заниматься лесовосстановлением, – заявил Бондарев. – К сожалению, Минсельхоз не даёт денег ни нам, ни всем другим южным областям и республикам России на эти мероприятия".

По его словам, в результате Западная Сибирь испытывает проблемы повышения средней температуры, причём здесь она растёт даже быстрее, чем в среднем по планете.

"Эта проблема приводит к тому, что у нас засухи учащаются, суховеи, дефляции и эрозии почвы и так далее", – констатировал Бондарев.

Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд заявил, что из-за низкого количества выпавших осадков в некоторых регионах России возможна засуха. В число регионов, где существуют подобные риски, вошли Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.

Напомним, глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озёрах. В результате там развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины, делая питьевую воду непригодной для употребления, а также приводят к ускорению глобального потепления.