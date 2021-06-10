Четверг, 10 Июнь, 23:51

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,2
€ 87,81
13°


5167949 +11699
Обь
549см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Евро 2020ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в Барнауле
Новости

Бывший вице-мэр Барнаула Мария Кулагина перешла на работу в компанию мужа

, ИА "Амител"
Спустя день с увольнения чиновницы, "Экосоюз" стал регоператором по обращению с ТКО барнаульской зоны
Мария Кулагина / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Мария Кулагина / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Бывший замглавы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина перешла работать в компанию "Экосоюз", которая принадлежит её мужу, Андрею Кулагину. С 2 июня организация стала региональным оператором по обращению с ТКО барнаульской зоны.

Согласно её сообщению в Instagram, она заняла должность замдиректора по финансам.

Напомним, что в кресле вице-мэра Мария Кулагина проработала чуть больше года – градоначальник Вячеслав Франк назначил её на пост 16 марта 2020-го. Чиновница возглавляла балансовую комиссию и координационный совет по ценообразованию, занималась вопросами улучшения привлекательности Барнаула для молодёжи и предпринимателей.

1 июня Кулагина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

При этом чуть ранее свой пост покинула еще одна сотрудница городской администрации. Заявление на увольнение написала глава отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина. Со своей должности она ушла в связи с переходом на другое место работы.

Заметим, что компания "Экосоюз", учредителем и директором которой является Андрей Кулагин, была зарегистрирована в 2017 году. Соглашение о сборе твёрдых коммунальных отходов, которое заключила организация с краевым Минстроем, действует до 31 декабря 2030 года.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.06.2021 21:50
Гость

Эти торги должны быть перевыставлены, а все кумовские связи в тюрьму посажены!!! Уголовщина сплошная позор на всю страну, обеспечили себя на 9 лет. Позор администрации взяточников, ужас.

10.06.2021 22:10
Юрий

Посчитала и прослезилась- все деньги вертятся вокруг мусора. И сразу туда.

10.06.2021 22:15
Повторю вопрос президента

Где посадки?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
23:26
Участок улицы оцепили из-за подозрительного чемодана в Барнауле 0
22:55
Алтайский край и Башкортостан договорились об увеличении поставок промышленной продукции 0
22:24
На блогера Юрия Дудя подали в суд за пропаганду наркотиков в его интервью 0
21:54
Депутат Госдумы и сестра главы Минобороны Лариса Шойгу скончалась 0
21:23
Бывший вице-мэр Барнаула Мария Кулагина перешла на работу в компанию мужа 3
20:48
Крупным торговым сетям в России могут запретить работать ночью и по выходным 0
20:16
Частичное солнечное затмение прошло в Барнауле. Фоторепортаж 0
19:52
Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на Евро-2020 0
19:29
Алтайский край оказался в списке регионов с самой низкой зарплатой в начале 2021 года 3
19:06
Бастрыкин потребовал решить проблему с жильём для детей-сирот в Алтайском крае 0
18:53
Девять барнаульских полицейских уволили за "слив" данных о смертях похоронщикам 4
18:31
Солнечное затмение началось в Барнауле. Фоторепортаж 0
18:03
Рэпер Баста даст большой концерт в Барнауле в рамках всероссийского тура 1
17:51
Ещё 21 человек заболел ковидом в Горном Алтае 0
17:44
Дмитрий Медведев заявил, что программа ЕР сохранила актуальность на протяжении пяти лет 0
17:34
70% выпускников заявили, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон 1
17:19
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
17:08
Алтайский край попал в число регионов с самыми спокойными водителями 0
16:52
Власти прокомментировали изменение закупочных цен на молоко в Алтайском крае 4
16:39
Четверть барнаульских подростков собираются найти работу на лето 4
16:22
В России могут изменить правила оформления ОСАГО 4
16:09
Почти 11,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:54
Алтайском крае задержали серийного налётчика на офисы микрозаймов 2
15:41
Путин заявил о восстановлении российской экономики 19
15:30
На Алтае будут судить мужчину, который ударил собутыльника ножом в шею и в грудь 0
15:17
Экспортный совет при губернаторе создали в Алтайском крае 0
15:07
Эксперты назвали самые популярные нарушения ПДД в Алтайском крае 6
14:54
В Алтайском крае начнут штрафовать за курение вейпов 15
14:42
Единороссы создали рабочую группу, которая напишет программу к выборам в АКЗС 5
14:30
Жительница Барнаула может отправиться в тюрьму за торговлю сигаретами 5
14:17
Юрий Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму 6
14:03
"Хлеб – живой организм": как предприниматель из Поспелихи создала собственный комбинат 0
13:55
Барнаульцы могут бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп 1
13:42
Диетолог объяснила, кому нельзя есть абрикосы 0
13:31
Танцы под фонарём: группа RASA выступит на площадке ТРЦ "Арена" 8
13:17
Жители Алтайского края рассказали, каким транспортом пользуются чаще всего 1
13:05
Песни, байки и салют. Куда сходить в День России в Барнауле и что интересного там покажут? 1
12:55
Жена врио главы алтайского Минтранса может стать фигурантом уголовного дела 6
12:45
В барнаульском районе Затон сохраняется риск подтопления 0
12:33
Коронавирус начался со стола Хованского. В Сети обсуждают квартиру блогера-миллионника 6
12:16
Медведь на самокате, град и люди-зомби. Чего стоило провести Кубок по гребле на Алтае 6
12:05
На Алтае задержали огородника, который выращивал коноплю "для души" 0
11:53
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:39
Международный проект известной гимнастки впервые примет Алтайский край 1
11:27
190 тысяч сосен и елей высадили в алтайском лесничестве 4
11:14
Дорожники ремонтируют полотно на въезде в Барнаул 3
11:01
На заводе "Бочкари" улучшили производство безалкогольных напитков 1
10:51
Барнаульский "Коммунальщик" вновь проиграл на своём стадионе 3
10:40
Диетолог назвала идеальное время для кофе 0
10:27
Полиция задержала жителя Новосибирска, который делал закладки в Бийске 1
10:15
Как правильно смотреть на солнечное затмение и не испортить зрение 5
10:03
Встретят как родных: куда поехать на Алтае за тихим семейным отдыхом 0
09:52
Байден намерен сообщить Путину, что "Америка вернулась" 24
09:42
Не уродуем, а восстанавливаем. Что происходит со старинным зданием на Интернациональной 6
09:31
Россия возобновит авиасообщение с восемью странами 0
09:15
Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае? 0
09:01
В России могут сделать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников 0
08:45
Врач объяснил, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья 0
08:30
Гоньба черноводная. Как в пригороде Барнаула люди вынуждены радоваться даже грязной воде 5
08:14
В Испании призвали открыть въезд в ЕС для туристов, привитых российской вакциной от COVID 8
08:02
Плановая ротация. Алтайские единороссы обновили руководящие органы перед выборами 3
07:52
Миллионеры рулят. Сколько заработали сибирские губернаторы в 2020 году. Инфографика 10
07:35
Бузову впечатлили слитые в Сеть интимные фото Таюрской 16
07:18
Когда и где смотреть матчи сборных России и Украины на Евро-2020? 10
07:03
"Цены взлетели ракетой". Спрос на дачи в Барнауле падает, а их стоимость всё равно растёт 43
06:49
Вознесение Господне-2021. Что запрещено делать в этот день и как отмечать праздник 1
06:37
Как приготовить солёное мороженое и советское эскимо дома? 0
06:18
Врач рассказал, при какой болезни нельзя ходить в баню 1
06:02
До +23 градусов и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 10 июня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.