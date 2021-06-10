Бывший вице-мэр Барнаула Мария Кулагина перешла на работу в компанию мужа

Бывший замглавы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина перешла работать в компанию "Экосоюз", которая принадлежит её мужу, Андрею Кулагину. С 2 июня организация стала региональным оператором по обращению с ТКО барнаульской зоны.

Согласно её сообщению в Instagram, она заняла должность замдиректора по финансам.

Напомним, что в кресле вице-мэра Мария Кулагина проработала чуть больше года – градоначальник Вячеслав Франк назначил её на пост 16 марта 2020-го. Чиновница возглавляла балансовую комиссию и координационный совет по ценообразованию, занималась вопросами улучшения привлекательности Барнаула для молодёжи и предпринимателей.

1 июня Кулагина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

При этом чуть ранее свой пост покинула еще одна сотрудница городской администрации. Заявление на увольнение написала глава отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина. Со своей должности она ушла в связи с переходом на другое место работы.

Заметим, что компания "Экосоюз", учредителем и директором которой является Андрей Кулагин, была зарегистрирована в 2017 году. Соглашение о сборе твёрдых коммунальных отходов, которое заключила организация с краевым Минстроем, действует до 31 декабря 2030 года.