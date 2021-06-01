Замглавы Барнаула по экономике Мария Кулагина покинула пост по собственному желанию

Мария Кулагина по собственному желанию покинула должность заместителя главы Барнаула по экономической политике. Чиновница написала заявление об увольнении 1 июня, сообщает "Вечерний Барнаул".
Напомним, что в кресле вице-мэра Мария Кулагина проработала чуть больше года – мэр Вячеслав Франк назначил её на пост 16 марта 2020 года. Чиновница возглавляла балансовую комиссию и координационный совет по ценообразованию, занималась вопросами улучшения привлекательности Барнаула для молодёжи и привлечением предпринимателей.
Ранее, 1 июня, свой пост покинула другая чиновница городской администрации. Заявление на увольнение написала глава отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина. Со своей должности она ушла в связи с переходом на другое место работы.
Комментарии
Зачем Барнаулу зам. по экономике, когда экономики нет. Тут хоть Ли Якокку назначь, толку не будет
Женщина за время работы развалила все, что можно было развалить
Как крысы бегут с корабля, так и госпожа Кулагина
Что конкретно она развалила
Тендер рег оператора выиграли на 9 лет себя работой , причем оплаченной обеспечили. Кругом кумовство и пройдохи!!! Тендер теперь заново провести необходимо.
Симпатюшек увольняют. К чему бы это?
Тендер перепроверять ннада
Супруг миллиарды пригреб
Купированный материал. Дамочка в общении с сотрудниками та ещё чсв на базе хамства.
А как же конфликт интересов при тендере
Похожа на участницу группы little big
управлять государством. Лозунг большевиков в действии.
Кто же назначил её на должность. Без опыта работы и сразу в замы.
1.06.2021 16:18
Такие дела
Гуглю "чсв". Один из вариантов ответа: Зазнавшаяся шкура, которая думает, что она - человек!