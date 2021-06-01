Замглавы Барнаула по экономике Мария Кулагина покинула пост по собственному желанию

Мария Кулагина по собственному желанию покинула должность заместителя главы Барнаула по экономической политике. Чиновница написала заявление об увольнении 1 июня, сообщает "Вечерний Барнаул".

Напомним, что в кресле вице-мэра Мария Кулагина проработала чуть больше года – мэр Вячеслав Франк назначил её на пост 16 марта 2020 года. Чиновница возглавляла балансовую комиссию и координационный совет по ценообразованию, занималась вопросами улучшения привлекательности Барнаула для молодёжи и привлечением предпринимателей.

Ранее, 1 июня, свой пост покинула другая чиновница городской администрации. Заявление на увольнение написала глава отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина. Со своей должности она ушла в связи с переходом на другое место работы.