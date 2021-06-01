Бессменная глава отдела по туризму мэрии Барнаула покинула пост

Татьяна Сибиркина 1 июня покинула должность начальника отдела по развитию туризма администрации Барнаула, сообщает "Банкфакс".

Она возглавляла структуру на протяжении восьми лет – с момента её основания в 2013 году. Ранее Сибиркина занимала должность заместителя председателя комитета – начальника отдела по труду комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию, уточнив, что чиновница уволилась в связи со сменой места работы. На должность руководителя туристического отдела пока ещё никого не назначили.

Отметим, что за время работы Сибиркиной в отделе по развитию туризма в Барнауле осуществили несколько масштабных туристических проектов. В их числе реконструкция Нагорного парка и набережной Оби, а также барнаульский Арбат – пешеходная улица Мало-Тобольская.