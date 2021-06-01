Бессменная глава отдела по туризму мэрии Барнаула покинула пост

Татьяна Сибиркина 1 июня покинула должность начальника отдела по развитию туризма администрации Барнаула, сообщает "Банкфакс".
Она возглавляла структуру на протяжении восьми лет – с момента её основания в 2013 году. Ранее Сибиркина занимала должность заместителя председателя комитета – начальника отдела по труду комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.
В пресс-службе мэрии подтвердили информацию, уточнив, что чиновница уволилась в связи со сменой места работы. На должность руководителя туристического отдела пока ещё никого не назначили.
Отметим, что за время работы Сибиркиной в отделе по развитию туризма в Барнауле осуществили несколько масштабных туристических проектов. В их числе реконструкция Нагорного парка и набережной Оби, а также барнаульский Арбат – пешеходная улица Мало-Тобольская.
Комментарии
К посадкам готовится ?
Кому-то место освободили? А ведь мелькнула у меня пару дней назад такая мысль про вдруг возросшую деятельность на этом поприще одного человечка)
Скатертью дорога!
Ну, теперь с чистой совестью и накопленным капиталом в цивилизованные страны?
Можно сказать, что за эти 8 лет туризм в Барнауле расцвёл?
С таким рвением и Место мэра освободит одна особа для которой главное не дело а карьера
1.06.2021 11:57
Виктор
На набережной и на "Арбате" с удовольствием бываем. Эти объекты уже заметный результат, не так ли?
Барнаул и туризм вообще вещи слабосвязанные