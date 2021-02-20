ФСБ нашли того, кто сообщил о ложном минировании здания алтайской ФССП

ФСБ задержали мужчину, который сообщил на телефон доверия о минировании здания управления федеральной службы судебных приставов на улице Пушкина, 17, в Барнауле. Теперь ему грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей и срок до трех лет.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе управления ФСБ Алтайского края, звонившим оказался житель Новосибирска. Задержанный объяснил, что на телефон доверия приставов он позвонил, будучи пьяным, из-за ареста имущества, однако ему долго не отвечали. В этот момент он смотрел боевик, и когда ему ответили, он "на эмоциях" сообщил о минировании здания.

Личность мужчины установили сотрудники ФСБ, а новосибирские полицейские уже провели задержание.

Напомним, что звонок с информацией о минировании здания поступил от неизвестного днем 19 февраля. После этого мужчина сразу бросил трубку. Людей экстренно эвакуировали, на место прибыли кинологи, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

В результате кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании службы и оцепление сняли.