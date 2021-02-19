Здание службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за сообщения о бомбе

Здание алтайской службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за сообщения о минировании. Звонок поступил от неизвестного, который сразу же бросил трубку.
Как сообщает "Комсомольская правда", людей экстренно эвакуировали. На место уже прибыли кинологи, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, ожидается спецгруппа саперов, которым предстоит обследовать два здания.
Звонок о минировании поступил на телефон доверия службы приставов. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании заложена бомба. Сейчас полицейские выясняют, кто это был, а если звонок окажется ложным, то звонившему грозит уголовная ответственность.
Отметим, что в службе судебных приставов сегодня должна была состояться отчетная пресс-конференция.
Комментарии
пришло сообщение: в Москве и в области закрыта все отделы судебных приставов.
Все делают лишь бы не работать.
Кто-то отчет не подготовил!
" Сейчас полицейские выясняют, кто это был, а если звонок окажется ложным, то звонившему грозит уголовная ответственность" - а если не ложным? наградят что ли?
эх..."прэсса"
19.02.2021 13:31
- гость -
А если не ложный-придётся взрывать на месте?