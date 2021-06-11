В правительстве Алтайского края прокомментировали задержание экс-министра транспорта

Пресс-секретарь губернатор Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест бывшего министра транспорта региона Александра Дементьева.

"До назначения министром транспорта Алтайского края Александр Дементьев руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, работал заместителем начальника инспекции Счетной палаты Российской Федерации. На должности министра Алтайского края он справлялся со своей работой, отрасль демонстрировала хорошие результаты. В конце мая Дементьев уволился по собственному желанию. На момент увольнения у губернатора края не было информации о каких-либо претензиях правоохранительных органов к министру. В настоящее время в отношении Дементьева ведется расследование. Степень его вины и меру наказания определит суд", – сказал пресс-секретарь

Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно что Дементьева задержали по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.