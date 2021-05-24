Источник: министр транспорта Алтая Александр Дементьев написал заявление об отставке

Глава Министерства транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении, сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией. 24 мая у главы ведомства последний рабочий день в этой должности. О причинах отставки неизвестно.

В пресс-службе ведомства подтвердили увольнение, добавив, что Дементьев планирует переехать на работу в другой регион страны. Во время Кубка мира по гребле 21 мая министр транспорта вместе с другими членами правительства региона находился в качестве гостей на церемонии открытия.

Александр Дементьев возглавил ведомство осенью 2018 года. К его работе не было особых нареканий со стороны губернатора края Виктора Томенко. Кроме того, за последние два года Алтайский край потратил рекордные средства на ремонт и реконструкцию дорог – более 20 миллиардов.

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Восточно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001 – Алтайский государственный университет (юридический факультет), в 2011 – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 1997 по 1998 год работал техником-лаборантом в унитарном муниципальном предприятии по благоустройству Барнаула. В 1998 году переведён начальником лаборатории участка по производству асфальтобетона, в 2001 году стал ведущим инженером в производственно-техническом отделе.

Возглавлял комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула. В 2014 году был назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, позднее – руководителем. В конце 2017 года назначен заместителем начальника инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами федерального бюджета на дорожное хозяйство и дорожные фонды Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды) Счётной палаты Российской Федерации. В октябре 2018 года назначен министром транспорта Алтайского края.

Александр Дементьев несколько раз давал большие интервью amic.ru. В одном из них он рассказал, что любит ездить на трамвае и слушать "Басту". Почитать интервью можно по ссылке.