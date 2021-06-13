Автомобили разыграют среди участников вакцинации от ковида в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о еженедельном розыгрыше пяти автомобилей стоимостью около миллиона рублей среди москвичей – участников вакцинации. Об этом столичный градоначальник написал в своем блоге.

"С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей, — заявил Собянин. — Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей".

Первый розыгрыш запланирован на 23 июня. Его результаты объявят в эфире канала "Москва 24".

Напомним, градоначальник столицы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве до 19 июня в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и ввёл дополнительные антиковидные ограничения.

Отметим, что Москва 13 июня вновь обновила антирекорд всего 2021 года – 7704 случая заболевания за сутки.