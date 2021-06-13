Четырёхмесячный антирекорд по заражениям ковидом зафиксировали в России

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 14 727 – до 5 208 687 человек. Это антирекорд за последние четыре месяца. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+7704 человека за сутки), Московской области (+953) и Санкт-Петербурге (+862). В Алтайском крае выявили ещё 64 случая ковида.

Выздоровели за весь период 4 801 335 человек, в том числе 9166 – за последние сутки.

Скончались ещё 357 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 126 430 летальных случаев.