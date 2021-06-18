Семь бесплатных шахматных клубов появятся в сёлах Алтайского края

Федерация шахмат Алтайского края вошла в число победителей конкурса президентских грантов. На реализацию проекта "Детский шахматный клуб" из федерального бюджета организация получит более 2,5 млн рублей.

Как рассказал президент федерации Артём Поломошнов, цель проекта – создание условий для бесплатных занятий шахматами детей, проживающих в сельской местности Алтайского края.

Его реализуют на территории семи сельских районов Алтайского края – Быстроистокский, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Романовский, Советский и Чарышский.

На средства гранта в населённых пунктах оборудуют помещения для игры в шахматы. Посещать их дети смогут совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подвели итоги конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях. Жюри оценивало работу организаторов шахматного обучения в течение всего учебного года: от создания отдельного кабинета для занятий до участия в тематической олимпиаде и турнире школьных команд "Белая Ладья".