Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в ближайшее время

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже в июле. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введённых ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примет оперативный штаб, оценив риски", – рассказал изданию информированный источник.

По его словам, авиакомпании получат как минимум 10 дней на подготовку авиарейсов.

Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля. Первоначально мера действовала по 1 июня. На взаимной основе были сохранены два рейса в неделю: Москва – Стамбул и Стамбул – Москва.