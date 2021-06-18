"Газпром" признался в крупнейшей утечке газа за последние два года

"Газпром" взял на себя ответственность за одну из самых серьезных утечек метана за последние годы. Газовый гигант сообщил, что при ремонте трубопроводов 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана.

Как сообщает Bloomberg, утечка обнаружилась при анализе данных со спутника, который провела компания Kayrros SAS. С точки зрения влияния на глобальное потепление это можно считать эквивалентом объема выбросов, которые производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год, свидетельствуют данные Фонда защиты окружающей среды.

Kayrros оценила выбросы в 395 метрических тонн в час (порядка 583 тысяч кубометров). Таким образом получается, что газовая компания несет ответственность за рекордную утечку в нефтегазовом секторе с сентября 2019 года.

Как отметили в "Газпроме", инцидент произошел после обнаружения проблемы на газопроводе "Урегной-Центр 1" в Татарстане. Компания объяснила, что смогла сократить выбросы на 22%, но из-за срочности задачи не смогла прибегнуть к использованию мобильной компрессионной станции для ограничения утечки.