"Лучше, чем болеть". Путин призвал россиян привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса. С таким обращением к гражданам он выступил в ходе пленарного заседания XX съезда партии "Единая Россия".

"Ещё раз напоминаю, что прививаться – лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", – цитирует РИА Новости слова главы государства.

Путин напомнил, что коронавирус приводит как к поражению лёгких, так и к различным поражениям сосудов. При этом список последствий инфекции может быть гораздо шире – их до сих пор изучают специалисты, подчеркнул президент.

Напомним, что в последние дни в России резко возросло число новых случаев заражения COVID-19: в первую очередь – в Москве. Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, у 89,3% инфицированных обнаружили индийский штамм коронавируса.