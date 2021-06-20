27 алтайских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

За два дня сдачи ЕГЭ по русскому языку 27 выпускников из Алтайского края получили по 100 баллов, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки. В экзамене приняли участие свыше 10 тысяч человек.

"Наивысшие баллы получили 25 ребят из городов: Барнаул (16), Рубцовск (1), Яровое (1), Камень-на-Оби (2), Новоалтайск (1) и Бийск (4), – уточнили в ведомстве. – Также два выпускника из Крутихинского и Ельцовского районов получили стобалльные результаты. Среди лучших один выпускник прошлых лет".

Ранее 11 выпускников в Алтайском крае набрали максимальное количество баллов по результатам первых трёх экзаменов: географии, литературы и химии.

Напомним, почти 70% российских выпускников считают, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон. Ещё около 50% заявили, что в ходе экзамена в их аудитории никто не пользовался шпаргалками.