Российских автомобилистов предложили штрафовать за выброшенный мусор из машины

Штраф за выброс мусора из машин могут ввести в России. Поправки о наказании предлагают внести в КоАП, пишет "Российская газета".
"Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо. А если окурки и обёртки летят из окон машин, они точно летят не туда, куда надо", – подчёркивает издание.
Проект разработали в Мосгордуме и Мособлдуме. Вылавливать таких нарушителей авторы предложили с помощью фотокамер и фотоловушек. Правительство уже подготовило положительный отзыв на инициативу.
Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, если в объектив попадёт владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового – 100 тысяч рублей. При повторном нарушении размер санкции составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.
Комментарии
Всё правильно!
и кто же будет за этим следить?
согласен! но как всегда - строгость закона будет, но исполнение на "самотёк!...
22.06.2021 10:27
- гость -
А как всегда - потявкать в сетях мы все герои, а передать съёмку с регистратора в полицию и написать заявление не наше дело, нам некогда, "что мы - стукачи?". В общем, порядок нужен всем, а наводить его должен лично Путин.
22.06.2021 11:03
- гость -
Вы пробовали отправить видео в ГИБДД или позвонить и сообщить о нарушении?
Я и то и другое делали неоднократно... Выяснил, что это равносильно выйти на крылечко и сказать об этом первому встречному!
Очередной бредовый закон! Есть закон обязывающий выбрасывать мусор в специальных местах. Зачем плодить еще кучу бредятины? Получается, из машины мусор выбрасывать нельзя, а когда едешь на велосипеде - можно? Закона же нет о запрете выброса мусора велосипедистом! Должен быть один стандартный закон и наказание и неважно кто и где бросил мусор в неположенном месте.
Землья - наш дом. Не надо мусрьить!
Бычки, выброшенные из машины считаются мусором ? Если да- всех газелистов и таксистов точно можно насаживать, у них это в порядке вещей.