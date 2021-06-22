Российских автомобилистов предложили штрафовать за выброшенный мусор из машины

Штраф за выброс мусора из машин могут ввести в России. Поправки о наказании предлагают внести в КоАП, пишет "Российская газета".

"Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо. А если окурки и обёртки летят из окон машин, они точно летят не туда, куда надо", – подчёркивает издание.

Проект разработали в Мосгордуме и Мособлдуме. Вылавливать таких нарушителей авторы предложили с помощью фотокамер и фотоловушек. Правительство уже подготовило положительный отзыв на инициативу.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, если в объектив попадёт владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового – 100 тысяч рублей. При повторном нарушении размер санкции составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.