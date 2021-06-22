Мэр Рубцовска вошёл в топ алтайских градоначальников по годовому заработку

Глава "бедного" Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитался о доходах за 2020 год. По итогам года он заработал 1,9 млн рублей.

Доход жены чиновника составил 761,6 тысячи рублей. Как отмечает "Банкфакс", у семьи в собственности почти нет имущества. Фельдману принадлежит половина квартиры площадью 79,3 кв. м, а его жене – автомобиль Nissan Juke.

Таким образом, Фельдман оказался на втором месте среди всех алтайских градоначальников по уровню заработка. Больше него задекларировал только глава Барнаула Вячеслав Франк.

Третью строчку в списке занял глава Алейска Иван Маскаев. За год он заработал 1,7 млн рублей.

Ранее министры и вице-премьеры правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2020 год. В апреле это сделал губернатор Виктор Томенко (он заработал 8,5 млн рублей). Из его подчинённых самыми богатыми стали глава Минздрава Дмитрий Попов и руководитель администрации главы региона и правительства Виталий Снесарь.