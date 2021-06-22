Мэр Рубцовска вошёл в топ алтайских градоначальников по годовому заработку

Глава "бедного" Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитался о доходах за 2020 год. По итогам года он заработал 1,9 млн рублей.
Доход жены чиновника составил 761,6 тысячи рублей. Как отмечает "Банкфакс", у семьи в собственности почти нет имущества. Фельдману принадлежит половина квартиры площадью 79,3 кв. м, а его жене – автомобиль Nissan Juke.
Таким образом, Фельдман оказался на втором месте среди всех алтайских градоначальников по уровню заработка. Больше него задекларировал только глава Барнаула Вячеслав Франк.
Третью строчку в списке занял глава Алейска Иван Маскаев. За год он заработал 1,7 млн рублей.
Ранее министры и вице-премьеры правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2020 год. В апреле это сделал губернатор Виктор Томенко (он заработал 8,5 млн рублей). Из его подчинённых самыми богатыми стали глава Минздрава Дмитрий Попов и руководитель администрации главы региона и правительства Виталий Снесарь.
Комментарии
Я иногда не понимаю,зачем это писать???
Про миллионеров АКЗС,миллионные доходы мэров Алтайского края. Про то,что глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов за прошедший год заработал 4,7 млн рублей,про...
И тут же в противовес идёт информация
По итогам анализа Алтайский край в очередной раз оказался в числе субъектов, где жители получают меньше всех.
Среднемесячный заработок в регионе составляет всего 29 тысяч рублей, тогда как у регионов-лидеров он превышает 100 тысяч рублей, сообщает Russia Тoday.(Банкфакс 11.06.2021 09:14)
китайцы бы просто расстреляли
Надо нанять китайских расстреляторов
Когда богатеет город и край, то богатеют и его правители - это нормально