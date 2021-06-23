Два новых современных кинотеатра построят в Алтайском крае

Фонд кино объявил итоги конкурса на получение средств для оснащения современных кинозалов. От Алтайского края в число победителей попали две заявки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В региональном Минкультуры уточнили, что новые кинотеатры появятся в селе Алтайском и селе Веселоярске Рубцовского района. На модернизацию из краевого бюджета выделят по пять миллионов рублей.

С 2015 по 2019 год в Алтайском крае при поддержке Фонда кино появилось 14 современных кинозалов на базе муниципальных учреждений культуры в Поспелихинском, Благовещенском, Змеиногорском, Каменском, Кулундинском, Родинском, Завьяловском, Романовском, Ключевском и Смоленском районах, а также в Алейске, Славгороде, Яровом и Заринске.