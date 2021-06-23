Фото: "Волонтеры Победы"

Всероссийская акция "Свеча памяти" состоялась в Алейске. В ней приняли участие участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы". Уже традиционно добровольцы проводят памятную акцию вечером 22 июня, в день Памяти и скорби.

В акции приняли участие Глава Алейска Иван Маскаев, глава Алейского района Светлана Агаркова, депутат АКЗС Юрий Матвейко и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных. Вместе они возложили цветы к мемориалу Славы в Алейске, а десятки волонтеров из сотни зажженных свечей выложили слово "Помним".

Акция была приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

"22 июня – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и Скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистских лагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Акция "Свеча памяти" — это наша дань памяти всем, кто не вернулся с поля боя. Мы скорбим по тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая своё Отечество. Проект "Победа в каждом из нас" каждый год принимает участие в этой акции. А собирая истории жителей Алтайского края о подвигах наших земляков, мы делаем вклад в сохранение исторической памяти и правды", – отметил Максим Банных.

Впервые "Волонтеры Победы" провели "Свечу памяти" в России более 10 лет назад. За десятилетие к акции присоединились тысячи людей не только из России, но и из-за границы. Особенностью акции в этом году стало то, что волонтеры выкладывали из свечей не только памятные слова, но и огненные картины.