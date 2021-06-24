В Алтайском крае растут объёмы строительства и ввода жилья

В Алтайском крае за первые пять месяцев 2021 года ввод жилья вырос почти в полтора раза‍, причём положительная динамика отмечается во многих городах и районах региона.

С января по май построено 4745 новых квартир общей площадью 334,7 тысячи кв. метров. В Алтайкрайстате подчёркивают, что это на 42,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Из общего количества индивидуальными застройщиками построено и введено в действие 152,3 тысячи кв. метров жилых домов. Этот показатель на 60,3% раза больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Увеличение ввода жилья отмечается в 27 муниципальных районах и семи городских округах края. Наибольшие темпы роста ввода жилья отмечаются в Курьинском (в 7,7 раза), Косихинском (в 3,4 раза), Шипуновском (в 2,4 раза) и Кытмановском (в 2,3 раза) районах, а также в Алейске (в 2,6 раза), Новоалтайске (в 2,5 раза) и Рубцовске (в 2,1 раза).