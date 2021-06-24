В Алтайском крае за первые пять месяцев 2021 года ввод жилья вырос почти в полтора раза, причём положительная динамика отмечается во многих городах и районах региона.
С января по май построено 4745 новых квартир общей площадью 334,7 тысячи кв. метров. В Алтайкрайстате подчёркивают, что это на 42,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Из общего количества индивидуальными застройщиками построено и введено в действие 152,3 тысячи кв. метров жилых домов. Этот показатель на 60,3% раза больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Увеличение ввода жилья отмечается в 27 муниципальных районах и семи городских округах края. Наибольшие темпы роста ввода жилья отмечаются в Курьинском (в 7,7 раза), Косихинском (в 3,4 раза), Шипуновском (в 2,4 раза) и Кытмановском (в 2,3 раза) районах, а также в Алейске (в 2,6 раза), Новоалтайске (в 2,5 раза) и Рубцовске (в 2,1 раза).
Комментарии
Только не надо забывать, что за всеми этими объемами, квадратами и процентами, зачастую стоит дрянное, морально устаревшее жильё, инфраструктура и плохое качество жизни. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
24.06.2021 12:29
АБОРИГЕН
Только не надо забывать....
Но ты то помнишь, а это главное!
24.06.2021 12:50
- гость -
А тебе надо напоминать.
В Алтайском крае растут объёмы строительства и ввода жилья
Наверное с этим связано, что жилье по бешеным ценам, много его стало
"С января по май построено 4745 новых квартир общей площадью 334,7 тысячи кв. метров."
Получается средняя площадь квартиры 70,5 кв.м. Не верю!
Наибольшие темпы роста ввода жилья отмечаются в Курьинском (в 7,7 раза).
Молодцы! Пусть поделятся опытом.
КУРЬИНСКИЙ РАЙОН ТАК ОБГОНЯЕТ ПО ТЕМПАМ РОСТА ВВОДА ЖИЛЬЯ ?
ВОТ КУДА ЕХАТЬ НАДО МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ! ВОТ ГДЕ ВИДНА ЗАБОТА О НАСЕЛЕНИИ!
Так в прошлом году из-за карантина объекты вообще не вводили в эксплуатацию!
24.06.2021 12:54
АБОРИГЕН
24.06.2021 12:50
- гость -
А тебе надо напоминать.
Не! Мне ты не можешь напоминать, исключительно всем.