Ремонт Старого моста в Барнауле выходит на завершающую стадию

Ремонт коммунального моста через Обь в Барнауле выполнен на 85%, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Уже закончился один из самых масштабных этапов реконструкции – монтаж эстакады со стороны Новоалтайска. Старое железобетонное покрытие заменили ортотропными плитами – металлическим полотном, созданным по современным технологиям.

"Сейчас на правобережной эстакаде, со стороны Новоалтайска, идут работы по омоноличиванию конструкции, затем будет устроен выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция и нижний слой покрытия, – уточнили в ведомстве. – Также здесь устанавливают перильное ограждение и электроосвещение. Аналогичные мероприятия на эстакаде со стороны Барнаула и на совмещенной части моста уже завершены".

На объекте ещё предстоит смонтировать усиленное мостовое барьерное ограждение и выполнить верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Напомним, работы на Старом мосту начались в январе 2020 года. В последний раз ремонт там делали в 60-е годы прошлого века. На нынешнюю реконструкцию выделили 1,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что дорожники пытаются ускорить ремонт моста на улице Челюскинцев в Барнауле. По контракту, работы должны завершиться к 1 ноября 2021 года, однако специалисты, учитывая важность этого участка для городского трафика, постараются уложиться к концу сентября.