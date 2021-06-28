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Новости

В Алтайском крае могут приостановить плановую медицинскую помощь

, ИА "Амител"
В региональном Минздраве уточнили, что это зависит от "самосознания и личной ответственности" местных жителей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Алтайского края не исключает варианта приостановки плановой медицинской помощи в регионе из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает "Толк".

В ведомстве заявили, что решение о введении соответствующих ограничительных мер будет зависеть от "самосознания и личной ответственности" местных жителей.

"Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно", — заявили в региональном Минздраве.

Напомним, Минздрав Алтайского края выпустил приказ об изменениях в порядке оказания медицинской помощи в медучреждениях региона в конце октября.

Он включал в себя временную приостановку плановой медицинской помощи, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих.

С 14 декабря в регионе возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Решение об этом принял региональный оперативный штаб, после чего глава краевого Минздрава Дмитрий Попов подписал соответствующий документ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.06.2021 10:13
- гость -

шо опять? не принимать население в поликлиникахи получать зп норм

28.06.2021 10:16
- гость -

Ни чему жизнь не учит? Сколько за прошлый год смертей было от вашего решения? Смертность от ковида рядом не стояла! В этом году "добить" оставшихся в живых решили?

28.06.2021 10:17
- гость -

Идиоты, не? Или просто вредители в Минздраве сидят?

28.06.2021 10:20
гость

Ну точно не идиоты, а просто чётко проводят плановый геноцид населения!

28.06.2021 10:23
АБОРИГЕН

Ну вот очередной образец. Мы, власти, провафлили ситуацию с ковидом и теперь система здравоохранения в очередной раз с коллапсирует, но виноваты всё равно вы граждане.

28.06.2021 10:25
- гость -

28.06.2021 10:16
- гость -
Ни чему жизнь не учит? Сколько за прошлый год смертей было от вашего решения? Смертность от ковида рядом не стояла! В этом году "добить" оставшихся в живых решили?
--------
И спишут на ковид

28.06.2021 10:25
ПЕТР

28.06.2021 10:23
АБОРИГЕН

Как обычно - "народ не тот попался" умным и эффективным...

28.06.2021 10:26
- гость -

Надеюсь это статью прочитал идиот, который здесь недавно обвинял меня во лжи когда я говорил об отмене помощи.

28.06.2021 10:28
- гость -

Это получается, что если люди не перестанут болеть то их перестанут принимать в больницах! Ну а зачем тогда платить зарплату медикам? Может пора чиновников минздрава под зад пинком направить в дворники? Не, ну раз они зажрались сидя в креслах, пускай пойдут поработают!

28.06.2021 10:31
- гость -

Уровень тестирования на коронавирус в Алтайском крае ниже нормативного!!! Это публикуют во всех СМИ!!!

При чем здесь сознательность населения?
ВАЖНО ВОВРЕМЯ ВЫЯВЛЯТЬ БЕССИМПТОМНЫХ,ЗАБОЛЕВШИХ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

«В целом по стране охват тестирования [на коронавирус] достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения в Алтайском крае"

Почему край опять отстает ?Да еще с таким отрывом?

28.06.2021 10:32
- гость -

И кто же, интересно, организует те самые "массовые мероприятия", в которых продолжают принимать участие несознательные граждане? Неужели сами граждане?

28.06.2021 10:33
- гость -

Такой бред мог озвучить только умственно отсталый чиновник из минздрава! Этот чиновник является врагом народа! Ладно, не будем про заболевших коронавирусом.., а причем люди с другими заболеваниями? Этот чиновник явно высказался за уничтожение больных людей!!!

28.06.2021 10:35
- гость -

Вот поверьте, скоро выйдет статья, где минздрав будет говорить, что его не правильно поняли и он имел ввиду совсем другое... Как обычно, чинуши лязгнут языком, а потом оправдываются, как дети в песочнице!

28.06.2021 10:41
- гость -

Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер.
Режим ограничений назвали ЩАДЯЩИМ.

Что происходит?Для кого щадящий?В крае здоровое население? Меры профилактики заболеваний не нужны? Другие заболевания как лечить? Иногда даже небольшое промедление смертельно опасно!

Ведь было столько времени основательно подготовиться к очередной волне,все предусмотреть!!!

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