В Алтайском крае могут приостановить плановую медицинскую помощь

Министерство здравоохранения Алтайского края не исключает варианта приостановки плановой медицинской помощи в регионе из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает "Толк".

В ведомстве заявили, что решение о введении соответствующих ограничительных мер будет зависеть от "самосознания и личной ответственности" местных жителей.

"Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно", — заявили в региональном Минздраве.

Напомним, Минздрав Алтайского края выпустил приказ об изменениях в порядке оказания медицинской помощи в медучреждениях региона в конце октября.

Он включал в себя временную приостановку плановой медицинской помощи, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих.

С 14 декабря в регионе возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Решение об этом принял региональный оперативный штаб, после чего глава краевого Минздрава Дмитрий Попов подписал соответствующий документ.