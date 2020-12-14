В Алтайском крае возобновили плановую помощь. Можно ли попасть на прием к врачу?

Новые ограничения в регионе вводят, а плановую помощь возобновляют. Почему?

Потому что число заболевших в крае снижается. Как отметили в управлении Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в крае характеризуется как "стабильная с тенденцией к снижению".

В конце октября, когда в Алтайском крае вводили новый порядок оказания медпомощи, обстановка в системе здравоохранения была тяжелой. В скорую ежесуточно обращались до 2500 человек. А сейчас ситуация спокойнее – число обращений сократилось до 900.

По словам руководителя ведомства Ирины Пащенко, за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 1562 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 21 меньше, чем неделей ранее.

Также жители края стали меньше болеть пневмоний. По словам Дмитрия Попова, в крае сейчас ежедневно проводят 770 исследований (томографий, рентгенографий и флюорографий), а пневмонию выявляют в 21%. Для сравнения: в пик заболеваемости количество таких исследований достигало 1877, а доля выявленных составляла 35%.

Он напомнил, что в регионе сокращается количество ковидных госпиталей. Поэтому, по словам министра, сейчас ничего не мешает региону возобновить плановую помощь.