Как алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии

Алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии на выборы в АКЗС, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Занимается этим специальная рабочая группа. Ее первое заседание состоялось на днях, сообщили в пресс-службе партии.

В составе рабочей группы — ректора четырех ведущих вузов Алтайского края: Сергей Бочаров, Андрей Марков, Ирина Лазаренко, Галина Буевич и Ирина Шереметьева, а также директор Юридического института Алтайского госуниверситета Антон Васильев. Васильев, кстати, возглавляет эту рабочую группу.

К обсуждению присоединились и депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме, АКЗС и Барнаульской гордуме, представители исполнительной власти региона, бизнесмены и волонтёры.

Что войдет в предвыборную программу партии

Руководитель регионального исполнительного комитета партии, председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько подчеркнул, что партийцы на всех уровнях будут работать по приоритетным направлениям, которые на 20 Съезде "Единой России" обозначил президент РФ Владимир Путин и пообещал, что все предложения жителей будут отработаны:

"Все темы, обозначенные президентом, будут отработаны на региональном уровне. Уверен, в течение предстоящих нескольких месяцев нам удастся собрать большой блок инициатив от жителей региона. Ни одно предложение жителей не останется без внимания. Все депутаты фракции "Единая Россия" и региональные координаторы партийных проектов уже включились в работу по разработке программы партии и вносят свои предложения. Также мы призываем опираться на опыт экспертов в отдельных областях. Наша рабочая группа открыта для всех специалистов" — сказал Денис Голобородько.

Руководитель рабочей группы по подготовке региональной предвыборной программы партии Антон Васильев также отметил, что к разработке инициатив нужно привлекать разных экспертов, так как в документ должны войти только реально работающие инициативы.

"Программа партии — это документ, который на ближайшие пять лет определит задачи "Единой России". Она — программа — должна содержать перечень реально работающих инициатив, которые должны быть и понятны каждому, и реализованы. Для выработки этих инициатив мы предлагаем опираться на мнение экспертов. Привлечение представителей науки и широкого круга экспертов позволит нам провести некую независимую экспертизу наших инициатив", — отметил Антон Васильев.

В ближайшее время члены рабочей группы намерены запросить у правительства Алтайского края актуальную информацию по состоянию различных секторов экономики. А при подготовке проекта пройдет открытое "нулевое" чтение инициатив.

Как единороссы будут работать над программой

Чтобы детально отработать сбор предложений члены рабочей группы решили разбить деятельность по разработке программы на 12 направлений. Каждым направлением будет заниматься специально назначенная комиссия. Ее главная задача — определить стратегические точки развития региона, а с рядом предложений выходить и на федеральный уровень, отстаивать их, добиваясь финансовой поддержки.

Созданы направления:

Комиссию "Качество управления" возглавил ректор опорного вуза региона Сергей Бочаров,

"Культура" — ректор института культуры, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич,

"Социальная защита" — замсекретаря реготделения партии, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко,

"Образование" — ректор педагогического университета Ирина Лазаренко,

"Сельское хозяйство" — член комитета по аграрным вопросам Госдумы Иван Лоор,

"Инфраструктура" — ректор технического университета Андрей Марков,

"Здравоохранение" — ректор медицинского университета Ирина Шереметьева,

"Промышленность" — исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков,

"Бизнес" — бизнес-омбудсмен Андрей Осипов,

"Молодежная политика" — замсекретаря реготделения партии, депутат Госдумы Наталья Кувшинова,

"Экология" — депутат АКЗС Дмитрий Аганов,

"Спорт" — депутат БГД Иван Нифонтов.

Кроме этих 12 направлений будет создан также блок общих предложений, призванных решить одни и те же проблемы, существующие в разных сферах. В него войдут предложения по решению проблемы дефицита кадров, меры по стимулированию специалистов, повышению их квалификации и другие.

Кстати, участники рабочей группы во время заседания выдвинули и собственные инициативы. Так, Иван Лоор предложил развивать сельский туризм в регионе, Ирина Лазаренко и Галина Буевич — заняться обновлением материально-технических баз детских лагерей и сельских учреждений культуры, Андрей Марков — развивать дороги местного значения, Ирина Шереметьева — запустить пилотный проект по передаче ряда врачебных полномочий среднему медицинскому персоналу, Сергей Бочаров, Антон Васильев и Сергей Струченко — разработать программу поддержки молодых учёных.

Проект инициатив члены рабочей группы по подготовке региональной предвыборной программы "Единой России" на выборы в АКЗС должны представить к середине лета. Затем его обсудят партийцы во время второго этапа региональной конференции. Кроме того, руководители направлений предвыборной программы и депутаты обсудят все положения с местными жителями и организуют сбор предложений с муниципалитетов.