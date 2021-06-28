Понедельник, 28 Июнь, 15:00

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,17
€ 86,19
27°


5451291 +0
Обь
326см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

Как алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии

, ИА "Амител"
В "Единой России" готовятся собирать предложения и инициативы от жителей Алтайского края

Алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии на выборы в АКЗС, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Занимается этим специальная рабочая группа. Ее первое заседание состоялось на днях, сообщили в пресс-службе партии.

В составе рабочей группы — ректора четырех ведущих вузов Алтайского края: Сергей Бочаров, Андрей Марков, Ирина Лазаренко, Галина Буевич и Ирина Шереметьева, а также директор Юридического института Алтайского госуниверситета Антон Васильев. Васильев, кстати, возглавляет эту рабочую группу.

К обсуждению присоединились и депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме, АКЗС и Барнаульской гордуме, представители исполнительной власти региона, бизнесмены и волонтёры.

Что войдет в предвыборную программу партии

Руководитель регионального исполнительного комитета партии, председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько подчеркнул, что партийцы на всех уровнях будут работать по приоритетным направлениям, которые на 20 Съезде "Единой России" обозначил президент РФ Владимир Путин и пообещал, что все предложения жителей будут отработаны:

"Все темы, обозначенные президентом, будут отработаны на региональном уровне. Уверен, в течение предстоящих нескольких месяцев нам удастся собрать большой блок инициатив от жителей региона. Ни одно предложение жителей не останется без внимания. Все депутаты фракции "Единая Россия" и региональные координаторы партийных проектов уже включились в работу по разработке программы партии и вносят свои предложения. Также мы призываем опираться на опыт экспертов в отдельных областях. Наша рабочая группа открыта для всех специалистов" — сказал Денис Голобородько. 

Руководитель рабочей группы по подготовке региональной предвыборной программы партии Антон Васильев также отметил, что к разработке инициатив нужно привлекать разных экспертов, так как в документ должны войти только реально работающие инициативы.

"Программа партии — это документ, который на ближайшие пять лет определит задачи "Единой России". Она — программа — должна содержать перечень реально работающих инициатив, которые должны быть и понятны каждому, и реализованы. Для выработки этих инициатив мы предлагаем опираться на мнение экспертов. Привлечение представителей науки и широкого круга экспертов позволит нам провести некую независимую экспертизу наших инициатив", — отметил Антон Васильев.

В ближайшее время члены рабочей группы намерены запросить у правительства Алтайского края актуальную информацию по состоянию различных секторов экономики. А при подготовке проекта пройдет открытое "нулевое" чтение инициатив.

Как единороссы будут работать над программой

Чтобы детально отработать сбор предложений члены рабочей группы решили разбить деятельность по разработке программы на 12 направлений. Каждым направлением будет заниматься специально назначенная комиссия. Ее главная задача — определить стратегические точки развития региона, а с рядом предложений выходить и на федеральный уровень, отстаивать их, добиваясь финансовой поддержки.

Созданы направления:

  • Комиссию "Качество управления" возглавил ректор опорного вуза региона Сергей Бочаров,
  • "Культура" — ректор института культуры, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич,
  • "Социальная защита" — замсекретаря реготделения партии, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко,
  • "Образование" — ректор педагогического университета Ирина Лазаренко,
  • "Сельское хозяйство" — член комитета по аграрным вопросам Госдумы Иван Лоор,
  • "Инфраструктура" — ректор технического университета Андрей Марков,
  • "Здравоохранение" — ректор медицинского университета Ирина Шереметьева,
  • "Промышленность" — исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков,
  • "Бизнес" — бизнес-омбудсмен Андрей Осипов,
  • "Молодежная политика" — замсекретаря реготделения партии, депутат Госдумы Наталья Кувшинова,
  • "Экология" — депутат АКЗС Дмитрий Аганов,
  • "Спорт" — депутат БГД Иван Нифонтов.

Кроме этих 12 направлений будет создан также блок общих предложений, призванных решить одни и те же проблемы, существующие в разных сферах. В него войдут предложения по решению проблемы дефицита кадров, меры по стимулированию специалистов, повышению их квалификации и другие.

Кстати, участники рабочей группы во время заседания выдвинули и собственные инициативы. Так, Иван Лоор предложил развивать сельский туризм в регионе, Ирина Лазаренко и Галина Буевич — заняться обновлением материально-технических баз детских лагерей и сельских учреждений культуры, Андрей Марков — развивать дороги местного значения, Ирина Шереметьева — запустить пилотный проект по передаче ряда врачебных полномочий среднему медицинскому персоналу, Сергей Бочаров, Антон Васильев и Сергей Струченко — разработать программу поддержки молодых учёных.

Проект инициатив члены рабочей группы по подготовке региональной предвыборной программы "Единой России" на выборы в АКЗС должны представить к середине лета. Затем его обсудят партийцы во время второго этапа региональной конференции. Кроме того, руководители направлений предвыборной программы и депутаты обсудят все положения с местными жителями и организуют сбор предложений с муниципалитетов.

Читайте также в сюжете: Выборы в АКЗС-2021
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.06.2021 14:33
- гость -

Как можно больше людей должны прийти на выборы и голосовать против "Единой России"!!! Эта партия уже дискредитировала себя в глазах народа. Неужели им кто то еще верит и надеется, что они что-нибудь будут делать для народа?
Да после того, как эта партия ограбила людей на пять лет пенсии, избиратели должны были этих депутатов пинками выгнать из власти!

28.06.2021 14:40
да

"замечательная инициатива" ректора медвуза! Может, вообще оставить врачбную помощь только для членов ЕР? а остальные перебьются?

28.06.2021 14:45
ыдф

28.06.2021 14:51
гость

ЕдРо не словами, а делом доказали свою заботу о народе:
- Закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
- Закон о повышении пенсионного возраста
-Закон об обнулении
-Закон о Неприкосновенность Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий

и много, многое другое.

28.06.2021 14:57
- гость -

пока ванька дурак будет зазищать джамшутов, в тылу будут пялить его жену и детей?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:48
В барнаульском поселке Авиатор начали асфальтировать дорогу 0
14:36
В Алтайском крае изменили критерии вакцинации на предприятиях 0
14:24
Как алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии 5
14:12
От 13 до 30 тепла. Какая погода будет в Алтайском крае в конце июня - начале июля? 0
13:59
24 случая коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае 0
13:48
Семье девочки за тяжелые травмы на батуте в Барнауле предложили 300 тысяч 5
13:34
Гений, миллиардер и надежда человечества. Илон Маск отмечает 50-летний юбилей 1
13:20
Глава Алтайского края пройдет вакцинацию от коронавируса 8
13:08
Автоцентр «Реал» в Барнауле разыграл призы и презентовал систему Subaru EyeSight 0
12:59
Бдительная жительница Бийска не попалась на уловку мошенников и сохранила 300 тысяч рублей 3
12:46
Что случилось с певицей МакSим и в каком она сейчас состоянии? 3
12:31
Тела двоих детей нашли в пруду в Новосибирской области 5
12:15
Вирусолог раскрыл условие, при котором удастся победить всплеск COVID-19 за две-три недели 10
12:02
Автомобиль на ходу загорелся и взорвался в Алтайском крае 1
11:46
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами 2
11:35
В России впервые назначили вице-губернатора по борьбе с COVID-19 15
11:23
В Алтайском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19 20
11:11
С 28 июня у 87 тысяч барнаульцев отключают горячую воду 11
11:00
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Кулунда 4
10:49
В Барнауле мужчина украл опору моста через Пивоварку и попался полиции 0
10:33
Сонливость в дневное время назвали признаком опасной патологии 0
10:20
На Алтае водитель такси протаранил автобус и погиб 2
10:09
В Алтайском крае могут приостановить плановую медицинскую помощь 66
09:57
Очередную фальшивую купюру в 5 тысяч рублей выявили в Алтайском крае 0
09:45
В России подвели итоги второго конкурса президентских грантов 0
09:38
Россию накроет аномальная жара, но Алтайскому краю это не грозит 3
09:26
Назван способ снизить цены в розничных магазинах 8
09:10
Алтайский край вошел в пятерку регионов с наименее доступным жильем 4
08:51
Вирусолог рассказал, какое свойство коронавируса вызвало новую вспышку COVID-19 13
08:38
В ЛДПР назвали своих кандидатов в Госдуму от Алтайского края 3
08:22
Барнаульцы в социальных сетях ищут потерявшегося коня 2
08:09
Два человека пострадали в аварии с участием маршрутки в Барнауле 2
07:52
Власти Греции изменили правила въезда для российских туристов 1
07:23
"Дурак". Сказ о том, как барнаульцы знакомому 40 миллионов заняли и без денег остались 25
07:09
Умерла актриса из сказки "Двенадцать месяцев" Наталья Попова 0
06:43
Петров пост в 2021 году: как его правильно держать и что нельзя делать в эти дни 3
06:21
Идеально. Фотографии, которые вызовут дикий восторг у перфекционистов 6
06:02
Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 28 июня 0
23:31
Такой день. Толпы людей в автобусах и 166 новых заражённых 5
22:31
Гинцбург рассказал, сколько времени потребуется для модернизации вакцины 9
21:32
Большой футбол продолжается. Четыре команды сразятся за выход в четвертьфинал ЧЕ-2020 0
20:29
Состояние певицы МакSим продолжает ухудшаться 0
19:48
Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай 2
19:11
Алтайская спортсменка стала чемпионкой России в беге на 400 метров 2
18:56
В Москве неизвестные напали на комика Идрака Мирзализаде 1
18:19
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
17:41
Барнаульские активисты провели второй пикет против сноса Речного вокзала 27
17:18
У летучих мышей в Индии нашли опасный вирус 2
16:54
Женщины подрались в Домодедово из-за социальной дистанции 6
16:17
С 1 июля пенсию можно будет получить только на карту "Мир" или наличными 0
15:52
Всероссийский крестный ход начался в Алтайском крае 16
15:17
Мать четверых детей жёстко выволокли из московского МФЦ из-за снятой маски 23
14:54
Беженка из Северной Кореи рассказала об условиях содержания в трудовых лагерях 19
14:17
Серьёзное ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе в Алтайском крае 5
13:57
Обязательную вакцинацию для некоторых групп людей ввели в Бурятии 0
13:26
Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение коронавируса 3
12:48
Машины с громкоговорителями вновь предупреждают бийчан о ковидных ограничениях 3
12:20
Необъяснимые боли в организме могут быть симптомом недостатка витаминов 0
11:55
166 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 34
11:22
В барнаульском микрорайоне Спутник перекрыли улицу 0
10:48
Популярные виды зелени могут быть очень опасны для кожи 2
10:11
В Рубцовске полицейские задержали закладчиков с товаром 0
09:54
Юрист рассказал о важном нюансе новых детских выплат 2
09:19
Почти 140 домов отключили от газа по решению суда в Бийске 2
08:48
Роспотребнадзор обновил рекомендации для контактировавших с заражёнными коронавирусом 6
08:11
Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса 15
07:47
Барнаульцы недовольны толпами людей без масок в автобусах 82
07:16
Амур не спит. Астрологи назвали знаки зодиака, которые ещё встретят любовь этим летом 0
06:41
Странные и смешные фотографии общественного транспорта 1
06:10
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 27 июня 1
23:31
Такой день. Массовая продажа батутов в Бийске и много вопросов Путину 3
22:29
Один человек погиб и двое пострадали во время стрельбы в Ивановской области 3
21:31
Пьяный водитель в алтайском селе чуть не сбил детей и протаранил сарай 5
20:34
Бийские предприниматели начали массово продавать батуты 1
19:51
Сборные Уэльса и Дании сыграют в первом матче стадии плей-офф чемпионата Европы 0
19:09
Массовое ДТП произошло в спальном районе Барнаула 1
18:52
Барнаульцы рассказали о нескольких серьёзных ямах на дорогах города 7
18:12
Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот 8
17:51
В Барнауле на ремонт объектов ЖКХ выделили 2,1 млрд рублей 1
17:18
Впервые с января в России выявили свыше 21 тысячи случаев заражения коронавирусом 0
16:58
В США полицейского приговорили к 22,5 года колонии за убийство Джорджа Флойда 4
16:14
Алтайские полицейские помогли жительнице Перми найти интернет-мошенника 1
15:17
Алтайский край попал в список лидеров по числу вопросов на прямую линию с Путиным 16
14:54
Власти США назвали НЛО угрозой нацбезопасности 0
14:19
Тысячи людей без масок пришли на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 20
13:55
"Великая депрессия станет "детской игрушкой". Экономисты предрекают мировой кризис 4
13:25
Необходимый, но щадящий. Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер 23
12:51
Барнаулец зарезал младшего брата после застолья 4
12:14
Прирост продолжается. Свыше 150 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 32
11:42
Жители Алтая смогут ставить недвижимость на учёт и получать на неё права одновременно 0
11:06
На Алтае два рецидивиста обокрали предприятие и продали украденное "за копейки" 0
10:42
Состояние певицы МакSим ухудшилось 4
10:06
Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае? 9
09:41
Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:03
Массовая иммунизация: барнаульское предприятие "Стройберг" вакцинировало 80% работников 37
08:34
Советский отдых на пляже: как это было 8
08:03
Семь тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей 3
07:36
Какое новое пособие смогут оформить беременные с 1 июля и что для этого нужно? 1
07:02
Приметы на 26 июня. Почему нельзя жаловаться и ходить на свидания на Акулину Гречишницу 0
06:32
Когда мы были молодыми: школьные снимки знаменитостей 15

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.