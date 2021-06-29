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"Лучше естественным путем". Томенко рассказал, ждать ли обязательной вакцинации на Алтае

, ИА "Амител"
По словам губернатора, многое будет зависеть от эпидобстановки и от осознанности жителей
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вводить в Алтайском крае обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан пока не планируют, рассказал amic.ru губернатор Виктор Томенко. Подобную меру ввели уже в более чем 20 субъектах РФ, включая соседнюю Республику Алтай. Глава региона подчеркнул, что обязательной вакцинации для Алтайского края лично ему не хотелось бы. Но, по его словам, многое будет зависеть от того, насколько осознанно жители подойдут к уже действующим антиковидным мерам.

Губернатор Алтайского края напомнил, что сам не имеет права вводить для людей обязательную вакцинацию. Сделать это может лишь главный санитарный врач региона (глава алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко — прим ред). Но специалисты Роспотребнадзора входят в состав оперативного штаба, где решения вырабатываются коллективно. И если того потребует обстановка, оперштабу все же придется сделать вакцинацию для части граждан. 

"Гражданские власти такое решение принять не могут. Только санитарный врач. Но на оперштабе мы это обсуждали. Пока приняли решение таких мер не вводить. В четверг мы проведем очередное заседание и будем оценивать, как складывается эпидемиологическая обстановка. И если потребуется, мы подумаем и вместе с главным санитарным врачом Алтайского края будем такое решение вырабатывать", — объяснил Томенко.

При этом сам глава региона обозначил: он не хотел бы, чтобы в Алтайском крае дошло до обязательной вакцинации. И посоветовал всем прививаться самостоятельно.

"Лично мне хотелось бы, чтобы это все естественным путем двигалось. И мы нормальными темпами пришли бы к цели. В здравоохранении и социальной сфере, например, у нас вакцинация идет вполне неплохо", — заметил губернатор.

По его словам, сейчас в Алтайском крае ежедневно прививается до 4,5 тысяч человек. Это примерно в два раза больше, чем было полторы недели назад — около 2,5 тысяч в день. Но темпы пока все равно недостаточные, считает Томенко. Чтобы достичь плановых показателей (отметки в 1 млн 100 тысяч привитых — 60% от всего взрослого населения региона) нужно вакцинировать по 10-12 тысяч в день, подсчитал губернатор.

Напомним, накануне глава региона сам привился от ковида. В качестве препарата он выбрал "Спутник V". Виктор Томенко отметил, что хотел сделать прививку гораздо раньше. Но ждал, когда количество антител после болезни снизится. Губернатор посоветовал остальным жителям края последовать его примеру и вакцинироваться, отметив, что это поможет Алтайскому краю быстрее вернуться к привычной жизни.

По данным на 28 июня, в Алтайском крае к вакцинации от коронавируса присоединилось 321 247 человек. Из них 67 228 человек получили первую прививку, а 254 019 жителей региона прошли оба этапа вакцинации. Между тем, оперштаб в понедельник сообщил о 178 новых случаях заражения ковидом. С начала пандемии коронавирусом в Алтайском крае заболели уже больше 54 тысяч человек. 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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