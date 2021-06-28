Глава Алтайского края сделал прививку от коронавируса

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко ввели первый комплект вакцины от коронавирусной инфекции. Глава региона сделал выбор в пользу вакцины "Спутник V".

Несмотря на то, что он в прошлом году переболел ковидом, и у него сохранились антитела к вирусу, врачи посоветовали Томенко поставить прививку.

Под взором фотографов губернатор выполнил рекомендацию медиков и призвал жителей региона последовать его примеру.

Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. Для Алтайского края это 1,1 млн человек.

Так, 24 июня стало известно, что свыше 40 сотрудников городской администрации Бийска вакцинировали от коронавируса в здании мэрии. Для этого в гости к чиновникам прибыла бригада медиков.