Глава Алтайского края сделал прививку от коронавируса

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко ввели первый комплект вакцины от коронавирусной инфекции. Глава региона сделал выбор в пользу вакцины "Спутник V".
Несмотря на то, что он в прошлом году переболел ковидом, и у него сохранились антитела к вирусу, врачи посоветовали Томенко поставить прививку.
Под взором фотографов губернатор выполнил рекомендацию медиков и призвал жителей региона последовать его примеру.
Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. Для Алтайского края это 1,1 млн человек.
Так, 24 июня стало известно, что свыше 40 сотрудников городской администрации Бийска вакцинировали от коронавируса в здании мэрии. Для этого в гости к чиновникам прибыла бригада медиков.
Комментарии
А что у нас есть выбор, чем прививаться?
что-то долго тянул, Пескова наверное услышал, что работу придется менять
теперь в Макдональс пустят?
Почему фото а не видео, фото подделать можно
28.06.2021 17:22
- гость -
Есть и спутник и ковивак.
Ковивака нет, только Спутник - гамковидвак.