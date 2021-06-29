Глава Минздрава Алтайского края сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вакцинировался от коронавируса 28 июня. Об этом сообщает Минздрав региона на своей странице в Instagram.

"Сегодня министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прошёл вакцинацию против коронавирусной инфекции, — говорится в посте ведомства. — Он привился Спутником V. Самочувствие отличное".

В этот же день прививку поставил и губернатор Виктор Томенко. В качестве препарата он также выбрал "Спутник V". Виктор Томенко отметил, что хотел сделать прививку гораздо раньше. Но ждал, когда количество антител после болезни снизится.

Ранее Попов заявил, что в Алтайском крае не успевают создать коллективный иммунитет. Министр отметил, что для этого должно быть привито 1,1 млн человек (60% от всего взрослого населения). Попов подчеркнул, что вакцина действует на все штаммы коронавируса, в том числе и на новые.