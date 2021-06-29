Глава Минздрава Алтайского края сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вакцинировался от коронавируса 28 июня. Об этом сообщает Минздрав региона на своей странице в Instagram.
"Сегодня министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прошёл вакцинацию против коронавирусной инфекции, — говорится в посте ведомства. — Он привился Спутником V. Самочувствие отличное".
В этот же день прививку поставил и губернатор Виктор Томенко. В качестве препарата он также выбрал "Спутник V". Виктор Томенко отметил, что хотел сделать прививку гораздо раньше. Но ждал, когда количество антител после болезни снизится.
Ранее Попов заявил, что в Алтайском крае не успевают создать коллективный иммунитет. Министр отметил, что для этого должно быть привито 1,1 млн человек (60% от всего взрослого населения). Попов подчеркнул, что вакцина действует на все штаммы коронавируса, в том числе и на новые.
Комментарии
надо подождать 7-10 дней-кисель,который вводится в организм кровь тромбирует быстро и неожиданно.
начальники раньше никак не могли раньше привиться?-типа "всё лучшее народу?"
Почему не показывают видео где вскрывают ампулу, набирают шприц и вводят вакцину?
Ты министр! Ну что ты несёшь про коллективный иммунитет. Большая часть РФ уже переболела за полтора то года! А ты всё что то там не успеваешь.
А где простому смертному привиться, не подскажите? В мобильных пунктах очередь по три часа
Поздно они что то, когда уже все порядочные люди давно себе засадили рекомендованную вакцину. Зато всех остальных агитировали давно. Все задним числом сами делают.
да процесс тромбообразования начинается сразу
Почему зимой не нужно носить шапку?
1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза;
2. Я не доверяю российским шапкам;
3. Нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности;
4. Даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придётся снова её надевать. Поэтому шапка неэффективна;
5. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему, надевая шапку.
Как-то странно она держит шприц.
29.06.2021 13:32
- гость -
Как-то странно она держит шприц.
Учитесь, это правильная инъекция, в мышцу
29.06.2021 13:32
- гость -
Самое главное забыли:
6. Сам производитель шапок не указывает на ней, что она является проверенным средством защиты от холода. А если производитель в этом не уверен, то от куда Вам дуракам знать это
Как-то странно она держит шприц.
привык в вену уколы самостоятельно ставить?
9.06.2021 13:25
Гость
А где простому смертному привиться, не подскажите? В мобильных пунктах очередь по три часа.
В субботу очереди были больше,чем на 3 часа.
29.06.2021 13:41 - гость -
Как-то странно она держит шприц.
привык в вену уколы самостоятельно ставить?
По себе судите? Я понимаю, что у всех разная манера введения иглы, но чтобы держаться за иголку?
Молодец!
29.06.2021 13:26
гость
Процесс тромбообразования если вакцина грязная. Спутник вроде хорошо чистят. Сам привился давно уже. Небольшая слабость пару часов и все. Прививаться или нет решает каждый сам за себя.
но чтобы держаться за иголку?
А как её ещё вытаскивать,если не придерживая? (внутримышечные засаживают почти до упора)
Молодец!
Кто?
29.06.2021 14:05
Гость
Думаю все кто привились.