Глава компании "Дорожные знаки Алтая" заявила об уходе с рынка Алтайского края

Гендиректор компании "Дорожные знаки Алтая" Евгения Гущина объявила об уходе с рынка Алтайского края. По её словам, решение обусловлено рядом причин.

"В первую очередь, решение было принято в связи с укрупнением бизнеса и слиянием в сфере безопасности дорожного движения с предприятием, которое находится в центральной части России, а также с последующим переездом", – цитирует её слова "Алтапресс".

Кроме того, роль в принятии подобного решения сыграло желание обрести стабильность, получать выгоду и прибыль от бизнеса. "В данном регионе, к сожалению, этого нет", – сказала она.

Помимо основной деятельности Евгения Гущина известна общественной работой. Предпринимательница занимает должность сопредседателя реготделения ОНФ.

Напомним, что в область услуг организации входило и нанесение дорожной разметки, с которой связано уголовное дело против экс-главы регионального Минтранса Александра Дементьева.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

28 июня стало известно, что депутат АКЗС от партии "Единая Россия", начальник "Северо-Восточного ДСУ" Сергей Сивец стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным следствия, в 2020 году начальник предприятия лично изготовил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог регионального и муниципального значения в регионе.