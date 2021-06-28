Депутата АКЗС подозревают в присвоении 12 млн рублей

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия", начальник "Северо-Восточного ДСУ" Сергей Сивец стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Информацию об этом "Банкфаксу" подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия, в 2020 году начальник предприятия лично изготовил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог регионального и муниципального значения в регионе, — уточняет издание. — Таким образом, он мог присвоить 12 млн рублей, причинив имущественный ущерб своему предприятию в особо крупном размере".

В пресс-службе реготделения "Единой России" заявили, что депутат написал заявление о выходе из партии по собственному желанию. Политсовет Новоалтайского местного отделения единороссов его удовлетворил.

"Банкфакс" также приводит информацию о том, что Сивец может быть связан с уголовным делом, которое возбудили против экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. В частности, по некоторым данным, именно депутат выступил посредником при передаче отката.

Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой, и отрасль демонстрировала хорошие результаты.