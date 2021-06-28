Депутата АКЗС подозревают в присвоении 12 млн рублей

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия", начальник "Северо-Восточного ДСУ" Сергей Сивец стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Информацию об этом "Банкфаксу" подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
"По данным следствия, в 2020 году начальник предприятия лично изготовил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог регионального и муниципального значения в регионе, — уточняет издание. — Таким образом, он мог присвоить 12 млн рублей, причинив имущественный ущерб своему предприятию в особо крупном размере".
В пресс-службе реготделения "Единой России" заявили, что депутат написал заявление о выходе из партии по собственному желанию. Политсовет Новоалтайского местного отделения единороссов его удовлетворил.
"Банкфакс" также приводит информацию о том, что Сивец может быть связан с уголовным делом, которое возбудили против экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. В частности, по некоторым данным, именно депутат выступил посредником при передаче отката.
Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.
11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.
После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста.
Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой, и отрасль демонстрировала хорошие результаты.
Комментарии
Никогда такого не было и вдруг опять..
партия жуликов и воров! кто поспорит?
как раб на галерах пахал
Дорог нет. Средства освоены.
Он хотя бы работал, а не как некоторые - всю жизнь просидели на печи, а сейчас требуют пенсию, да побольше.
только расстрелы спасут эту страну
-гость- 16:23
так он тоже галерный?
Зачем называть их "народными избранниками"? Мы же все знаем и понимаем, как это происходит на самом деле.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи
Сивца Новоалтайского сковырнули. Уважуха.
28.06.2021 16:22
- гость -
Дорог нет. Средства освоены.
да как бы дороги то есть, только стоимость у них почему-то завышенная. Взять один участок дороги Солнечная поляна от Павловского до энтузиастов. Участок получился протяженностью 1,3км и стоимость получилась 300млн рублей или 4млн $
вдумайтесь 1 погонный метр 3 тыс баксов или 230 тыс руб.
Вопрос, как вы думаете сколько из этой суммы осело в кармане подобным Сивецу и Дементьеву ?
И снова партия "Единая Россия". И эта партия требует к себе уважения?
Да гнать надо депутатов этой партии поганой метлой!
Путин же тоже принадлежит к этой партии...
1646.Правы. Об этом и речь. Отчеты в денежном выраражении это пустое. Только физ объемы.
28.06.2021 16:46
- гость -
Их не гнать надо, а судить. И судить по закону. А ещё люстрация, чтобы в дальнейшем к государственной должности или к госденьгам близко никто подойти не мог на всю оставшуюся жизнь.
не наш он избранник
"В пресс-службе реготделения "Единой России" заявили, что депутат написал заявление о выходе из партии по собственному желанию."
ихтамнет
За последнее время:
депутат АКЗС Николай Бушков - взятка
депутат АКЗС Ирина Теплова - растрата
депутат АКЗС Андрей Волков - растрата
представитель губернатора и правительства Стелла Штань - мошенничество
министр транспорта Александр Дементьев - взятка
депутат АКЗС Сергей Сивец - взятка
Совпадение? Не думаю!
Это только нашли что 12млн, наверное это была выручка за неделю. Отправлять бы таких в гулаговский рай.