Градсовет одобрил проект "эклектичного" ЖК рядом с мэрией Барнаула

Проект жилого комплекса на ул. Гоголя, 52, успешно прошел повторное обсуждение на градсовете. Архитектурная мастерская учла замечания экспертов и скорректировала эскизы дома. Единственный вопрос, который так и остался нерешенным, – судьба соседнего аварийного дома (на пересечении ул. Гоголя и пр. Социалистического): его жильцы дошли до президента, чтобы добиться переселения. Застройщик и рад бы выкупить помещения в доме, однако не может договориться с собственниками коммерческих площадей. Для решения этой проблемы девелопер просит вмешаться администрацию.
Исправить ошибки
Впервые проект жилого комплекса рядом с городской администрацией архитектурная мастерская "Графит" презентовала в апреле 2021 года. Эксперты градсовета раскритиковали план двора, где размещалась парковка, а также посчитали, что у ЖК мало зеленых зон. Проектировщики прислушались к мнению экспертов и сделали двор закрытым для транспорта. Освободившееся от парковки пространство решено использовать для игровых площадок и озеленения.
"В настоящий момент решено убрать автостоянки с территории двора, все они будут вокруг здания. На территории двора, а это кровля подземной автостоянки, предполагаются детские и спортивные площадки. На первом заседании был вопрос с недостаточностью озеленения. Мы исключи из расчетов озеленения ЖК сквер (за Дворцом бракосочетания – прим.ред.), и теперь норматив по озеленению достигнут за счет своей дворовой площадки", – отмечает архитектор компании "Графит" Сергей Черепанов.
Также проектировщики более детально проработали фасады зданий, но вот снижать этажность (как предлагали эксперты на первом градсовете) отказались: объемы ЖК не превышают допустимые градостроительные нормативы.
"В фасадах добавлена мелкая деталировка: атрибуты эклектики, не историзма, а именно эклектики. Тут нельзя сказать, что в чистом виде какой-то исторический стиль используется, все-таки здание современное, объемно-планировочные решения современные. Это скорее стилизация с использованием похожий решений, которые используются на соседних зданиях", – говорит Сергей Черепанов.
Снести нельзя оставить
Единственный вопрос, который до сих пор остается нерешенным, – расселение двухэтажного аварийного дома на ул. Гоголя, 54. Его жильцы опасаются, что здание не выдержит начавшейся стройки. Собственники обратились даже в администрацию президента, чтобы добиться переселения, но их вопрос переадресовали городскому комитету по строительству.
За два месяца, прошедших с первого градсовета, компания-инвестор (ООО "Антарес", связано с компанией "Сибирия" ) так и не договорилась с владельцами коммерческих помещений. Именно они, по словам представителя девелопера, противятся сносу здания.
"Мы состоим в процессе переговоров по этому дому, заказаны выписки, установлены собственники помещений. Там есть нежилые помещения (по данным городского справочника организаций "2ГИС", в доме находятся магазины "Мария-Ра" и "Мир инструментов" – прим.ред.), переговоры с которыми ведутся туго. Есть пять жилых квартир, а есть два нежилых помещения, и у всех собственников разные позиции", – объясняет представитель застройщика Андрей Березкин.
Чтобы решить вопрос с расселением дома, инвестор просит вмешаться городских чиновников:
"Мы простим помощи у администрации, возможно, надо отдельно провести собрание, даже с участием собственниками".
В перспективе, если девелоперу удастся договориться с владельцами, на освободившемся участке он готов построить коммерческое помещение. "Строительные" чиновники на просьбу о проведении собрания ничего не ответили, однако сам проект согласовали. Теперь девелопер может готовить рабочий проект объекта (на градсовете представляют лишь эскизный проект, – прим. ред.), отдавать его на экспертизу и идти за разрешением на строительство.
Что известно о площадке?
Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического.
В ЖК спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.
В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трёх соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).
Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продаёт земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку. Однако участок так никто и не приобрёл: девелоперы посчитали, что земля слишком дорогая, а ЖК, который можно на ней построить, получится слишком маленьким. В результате "Сибирия" сама решилась на возведение объекта.
Комментарии
А в чём драгоценность этого дома на Социалистическом? Почему, во-первых, магазины не могут переместиться в соседние дома, а во-вторых, застройщик не может отдать первый этаж будущего дома этим магазинам?
1.07.2021 09:03
Виктор
а с какой радости застройщик должен отдавать первый этаж будующего дома, я так понимаю ему этот дом даром не нужен, он отлично укладывается в свой участок, просто как обычно жители ищут свою выгоду. Они понимают когда постоят новый дом их квартире в этой холупе очень упадут в цене
1.07.2021 09:47
prosto
Потому что если стройка прирастёт этим участком, то из дома можно будет ещё и на Социалистический нормальный выход-выезд сделать. И с точки зрения эстетики тоже
Уродец, конечно, но сойдет. Хуже чем здание администрации уже нельзя сделать.
Рядом здание постройки начала 19 века (бывшая краевая больница)разваливается,а администрация города лепит очередной многоэтажный новострой в историческом центре,нарушая собственные постановления.Вообще-то нельзя,но нам можно.
Гоголя, 52 для жилого дома еще куда ни шло, но как можно было отдать территорию Гоголя 46а под так называемую илитку?! Там более чем логично подходило расширение зеленого сквера, который вполне гармонично окружал бы главное властное здание города. Ну в крайнем случае небольшое офисное здание. То что сейчас там нагромождено, да еще эта бензоправка напротив, это кошмар.
Но понятно если главным администраторам города пофигу даже то что рядом с ними, то что говорить за интересы простых горожан.