Градсовет одобрил проект "эклектичного" ЖК рядом с мэрией Барнаула

Проект жилого комплекса на ул. Гоголя, 52, успешно прошел повторное обсуждение на градсовете. Архитектурная мастерская учла замечания экспертов и скорректировала эскизы дома. Единственный вопрос, который так и остался нерешенным, – судьба соседнего аварийного дома (на пересечении ул. Гоголя и пр. Социалистического): его жильцы дошли до президента, чтобы добиться переселения. Застройщик и рад бы выкупить помещения в доме, однако не может договориться с собственниками коммерческих площадей. Для решения этой проблемы девелопер просит вмешаться администрацию.

Исправить ошибки

Впервые проект жилого комплекса рядом с городской администрацией архитектурная мастерская "Графит" презентовала в апреле 2021 года. Эксперты градсовета раскритиковали план двора, где размещалась парковка, а также посчитали, что у ЖК мало зеленых зон. Проектировщики прислушались к мнению экспертов и сделали двор закрытым для транспорта. Освободившееся от парковки пространство решено использовать для игровых площадок и озеленения.

"В настоящий момент решено убрать автостоянки с территории двора, все они будут вокруг здания. На территории двора, а это кровля подземной автостоянки, предполагаются детские и спортивные площадки. На первом заседании был вопрос с недостаточностью озеленения. Мы исключи из расчетов озеленения ЖК сквер (за Дворцом бракосочетания – прим.ред.), и теперь норматив по озеленению достигнут за счет своей дворовой площадки", – отмечает архитектор компании "Графит" Сергей Черепанов.

Также проектировщики более детально проработали фасады зданий, но вот снижать этажность (как предлагали эксперты на первом градсовете) отказались: объемы ЖК не превышают допустимые градостроительные нормативы.

"В фасадах добавлена мелкая деталировка: атрибуты эклектики, не историзма, а именно эклектики. Тут нельзя сказать, что в чистом виде какой-то исторический стиль используется, все-таки здание современное, объемно-планировочные решения современные. Это скорее стилизация с использованием похожий решений, которые используются на соседних зданиях", – говорит Сергей Черепанов.

Снести нельзя оставить

Единственный вопрос, который до сих пор остается нерешенным, – расселение двухэтажного аварийного дома на ул. Гоголя, 54. Его жильцы опасаются, что здание не выдержит начавшейся стройки. Собственники обратились даже в администрацию президента, чтобы добиться переселения, но их вопрос переадресовали городскому комитету по строительству.

За два месяца, прошедших с первого градсовета, компания-инвестор (ООО "Антарес", связано с компанией "Сибирия" ) так и не договорилась с владельцами коммерческих помещений. Именно они, по словам представителя девелопера, противятся сносу здания.

"Мы состоим в процессе переговоров по этому дому, заказаны выписки, установлены собственники помещений. Там есть нежилые помещения (по данным городского справочника организаций "2ГИС", в доме находятся магазины "Мария-Ра" и "Мир инструментов" – прим.ред.), переговоры с которыми ведутся туго. Есть пять жилых квартир, а есть два нежилых помещения, и у всех собственников разные позиции", – объясняет представитель застройщика Андрей Березкин.

Чтобы решить вопрос с расселением дома, инвестор просит вмешаться городских чиновников:

"Мы простим помощи у администрации, возможно, надо отдельно провести собрание, даже с участием собственниками".

В перспективе, если девелоперу удастся договориться с владельцами, на освободившемся участке он готов построить коммерческое помещение. "Строительные" чиновники на просьбу о проведении собрания ничего не ответили, однако сам проект согласовали. Теперь девелопер может готовить рабочий проект объекта (на градсовете представляют лишь эскизный проект, – прим. ред.), отдавать его на экспертизу и идти за разрешением на строительство.

Что известно о площадке?

Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического.

В ЖК спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.

В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трёх соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).

Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продаёт земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку. Однако участок так никто и не приобрёл: девелоперы посчитали, что земля слишком дорогая, а ЖК, который можно на ней построить, получится слишком маленьким. В результате "Сибирия" сама решилась на возведение объекта.