Ребенка напоили антисептиком в одном из ресторанов Якутии

В одном из ресторанов Якутска ребенка случайно напоили антисептиком. Об этом сообщает Mash.

Родители попросили дать трехлетнему мальчику стакан воды, но кто-то перепутал жидкости и налил вместо воды антисептик. Ребенок сделал несколько глотков, после чего ему стало плохо.

Официанты стали отпираться и перекладывать вину за случившееся на уборщицу. Уборщица, в свою очередь, сказала, что достаточно было прочитать этикетку, чтобы понять, что она наливает не воду. То, что официанты перепутали жидкости, по словам женщины, полностью их вина.

Жизни и здоровью ребенка теперь ничего не угрожает. Родители собираются писать заявление в полицию.