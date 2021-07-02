В России впервые изъяли единственное жилье у человека, признанного банкротом

В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина, признанного банкротом. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, мужчину признали неспособным выплатить долг в размере 21 миллиона рублей в мае 2018 года. Он попросил исключить из списка подлежащего изъятию имущества квартиру площадью 147,3 квадратных метра.

В 2019 году кредиторы вновь обратились в суд и предложили заменить пятикомнатную квартиру на однокомнатную. Суд счет это требование справедливым, поскольку должник холост и не имеет детей.

Попытки мужчины оспорить решение оказались безуспешны, и 24 июня 2021 года квартиру продали на торгах.