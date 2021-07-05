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Пять причин, чтобы купить. В популярном районе Барнаула строят дом комфорт-класса

, ИА "Амител"
Сдать жилой комплекс планируют в следующем году
Проект ЖК 'Адалин на Кутузова' / Фото: adalin-stroy.ru

Проект ЖК "Адалин на Кутузова" / Фото: adalin-stroy.ru

Две минуты до соснового бора, 15 минут до делового центра и 24 часа комфорта – это "девизы" нового жилого комплекса "Адалин на Кутузова". Дом, который возводят в уютном и "зеленом" районе Барнаула, покорит и очарует всех. Молодые семьи оценят близость к лесу, где комфортно гулять с детьми. Старшее поколение будет в восторге от вида из квартир и расположенных поблизости спортивных баз. А "деловым" людям придется по душе локация ЖК: 15 минут, и вы практически в любой части города. Чем еще удивит ЖК? Мы нашли как минимум пять причин, чтобы вы купили квартиру в новом доме.

№1. Все, что нужно, рядом  

Жилой комплекс строит на ул. Кутузова, 14а компания "Адалин". Участок расположен в глубине лесного массива, в 200 метрах от оживленной улицы. Этого расстояния достаточно, чтобы грохот магистрали не доносился до дома. Новоселы, которые привыкли к круглосуточному гулу городского "улья", сначала будут "оглушены"… отсутствием шума.

Несмотря на такое уединенное место, недалеко от ЖК "Адалин на Кутузова" расположено все, что нужно для комфортного проживания: супермаркеты, поликлиника, школа со стадионом, детсады, детский клуб. Также рядом находятся спортивные базы, где оборудованы дорожки для скандинавской ходьбы, есть футбольные поля и даже зона барбекю.

Только представьте – чтобы отдохнуть дружной компанией на лоне природы, не нужно стоять в пробках и ехать за город: все находится в шаговой доступности.

№2. До центра – рукой

Жилой комплекс расположен на "стыке" делового и спального районов Барнаула. Отсюда можно добраться в любую часть города за считанные минуты:

  • 10 минут на общественном или личном транспорте (с учетом пробок) – до площади Спартака. Тем, кто предпочитает пешие прогулки, карта 2ГИС подскажет короткий маршрут: 45 минут, и вы на месте!
  • 15 минут до площади Октября;
  • 15 минут до "новой Ленты" на ул. Власихинской;
  • 20 минут до ТРЦ "Арена" на Павловском тракте;
  • 20 минут до поселка Южного.

"В шаговой доступности – остановки общественного транспорта, откуда можно уехать как в центр города, так и в Индустриальный район. Жилой комплекс расположен очень удобно: это и не густонаселенный район города, и не "отшиб", ведь здесь нет разрыва с городской инфраструктурой", – отмечают в компании "Адалин".

№3. Удобный дом, удобный двор

ЖК "Адалин на Кутузова" – это 16-этажный двухподъездный дом с четырьмя лифтами. Первые этажи дома отведены под коммерческие помещения, а это значит, что здесь может открыться супермаркет, аптека, пекарня или даже зоомагазин – любой объект будет необходим и востребован "кутузовцами". 

В каждом проекте застройщик уделяет большое внимание общественным пространствам. В ЖК на ул. Кутузова предусмотрены дорогие и качественные входные группы: подъезды, лестничные площадки, холлы почти как произведения искусства со своим ритмом и движением. Фасады здания отделаны навесными панелями природных оттенков. Вот что значит – в гармонии с природой.

В доме представлено множество разнообразных планировочных решений: здесь и небольшие востребованные квартиры-студии, классические "однушки", а также удобные "двушки" и просторные "трешки", в которых предусмотрены популярные у барнаульцев кухни-гостиные. В такой комнате можно собраться всей семьей или с друзьями, приготовить вкусный ужин, посмотреть фильм, устроить игровой баттл – места хватит всем.

Закрытая придомовая территория – это гарант защищенности жильцов, а отсутствие парковочных мест по дворе (все стоянки для автомобилей располагаются рядом с ЖК) – это дополнительная безопасность детей. 

Для них во дворе предусмотрены игровые и спортивные площадки. Здесь же найдется место и для взрослых, которые смогут выйти на прогулку после напряженного рабочего дня, отдохнуть на скамейках, подышать свежим воздухом.

№4. Будущее рядом

Интерес к микрорайону Булыгино (где и находится ЖК) сейчас особенно высокий как среди барнаульцев, так и строительных компаний.

Уже в ближайшие годы в этом квартале может развернуться строительство огромного микрорайона на несколько десятков домов. Они запланированы на искусственном земельном участке на берегу реки Барнаулки, на месте пруда Лесного.

Кроме того, совсем рядом, на пересечении улиц Гоголя и Анатолия, спроектирован жилой комплекс из 16 многоэтажных домов. Эти планы говорят о том, что застройка микрорайона будет массовой, здесь появятся и новые социальные учреждения, и транспортные развязки, и зоны отдыха. А это означает, что недвижимость в квартале начнет расти в цене.

№5. Цена

Кстати, цена – это еще одно преимущество жилого комплекса "Адалин на Кутузова". Продажи квартир в доме стартовали совсем недавно, поэтому у покупателей еще есть выбор как по планировочным решениям, так и по ценовым предложениям. Стоимость квартир сейчас составляет от 58 тыс. рублей за квадратный метр.

Важно, что строительство жилого комплекса ведется в рамках проектного финансирования. По такой схеме средства покупателей до сдачи дома хранятся в банке на специальных эскроу-счетах. Застройщик сможет их получить только после того, как введет объект в эксплуатацию. Это – гарант безопасности и сохранности финансов.

Сдача дома запланирована на II квартал 2023 года, однако почти все проекты ГК "Адалин" завершает раньше установленных сроков, ведь в компании приоритеты и интересы покупателей всегда на первом месте.

Застройщик: СЗ "АдалинГрупп"
Барнаул, пр. Социалистический, 103а.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 
Сайт компании adalin-stroy.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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